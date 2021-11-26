КАРПЕЕВ Игорь Вячеславович

Родился 25.02.1954, г. Москва. Окончил Московский государственный историко-архивный институт, факультет архивного дела в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Военно-окружной аппарат царской России на службе внутренней политики самодержавия (июнь 1907 г. – июль 1914 г.).

Главный специалист отдела информационного обеспечения и публикации документов Российского государственного военно-исторического архива. Член Ассоциации историков первой мировой войны.

Учитель : Н.П. Ерошкин.

Область интересов : Российская история, история гос. учреждений XIX –нач. XX вв.

Сочинения: Японские дневники А. Н. Куропаткина // Российский архив. Т. VI. М., 1995 (в соавт.);

Варшавский воен. круг в Царстве Польском. Обзор док-тов фонда штаба Варшавского воен. округа (1862-1914) // Archeion. T. XCV. Warszawa, 1995;

«Как я стал офицером» (Из восп. генерала А. Н. Куропаткина «70 лет моей жизни») // Отечественная история. 1996. № 2;

Государственность России (конец XV в. – февр. 1917г.). Словарь-справ. Кн. 1. М., 1996 (автор 40 ст.);

«Кавказ – это огромная крепость...» // Военно-исторический журнал. 1997. № 2;

Эхо январского восстания О судьбе участников восстания – узников 10-го павильона Варшавской цитадели во 2-й пол. 60-х гг. XIX в. // Niepodleglosci Pamiec. – Warszawa, 1998. № 12;

Шамиль. Иллюстр. энцикл. М., 1997 (чл. авт. кол. и науч. ред.).