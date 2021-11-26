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КАРЕВА Валентина Валентиновна
Родилась 28.10.1941. Окончила МГУ. Кандидатская диссертация: Судьба «Утопии» Томаса Мора во Франции в XVI-XVIII вв. (1990).
Работала старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН
Область интересов: Общественная и социально-утопическая мысль Франции XI-XVIII вв.
Сочинения: Судьба «Утопии» Томаса Мора во Франции (XVI-XVIII вв.). М., 1992;
Гуманизм. Пособие по курсу средних веков. М., 1997.
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