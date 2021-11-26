КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК

КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК - язык ка­рел .

Рас­про­стра­нён в ка­че­ст­ве язы­ка бы­то­во­го об­ще­ния в Ка­ре­лии, в Мур­ман­ской, Твер­ской, Нов­го­род­ской и Ле­нин­град­ской об­лас­тях РФ (в основном в сё­лах). Чис­ло го­во­ря­щих около 53 тысяч человек (2002 год, пе­ре­пись).

Карельский язык от­но­сит­ся к при­бал­тий­ско-фин­ской под­груп­пе фин­но-угор­ских язы­ков. Де­лит­ся на 3 диа­лек­та : соб­ст­вен­но ка­рель­ский (северный и центральный час­ти Ка­ре­лии, Мур­ман­ская, Твер­ская, Нов­го­род­ская и Ле­нин­град­ская об­лас­ти), лив­ви­ков­ский (се­ве­ро-восточное При­ла­до­жье) и лю­ди­ков­ский (западное Прио­не­жье). Диа­лек­ты раз­де­ля­ют­ся на мно­го­численные го­во­ры.

Фо­но­ло­гия карельского языка зна­чи­тель­но от­да­ли­лась от об­щей при­бал­тий­ско-фин­ской: в во­ка­лиз­ме боль­шин­ст­во древ­них дол­гих глас­ных в 1-м сло­ге пе­ре­шли в ди­фтон­ги; кон­со­нан­тизм по­пол­нил­ся звон­ки­ми со­глас­ны­ми, про­изо­шёл пе­ре­ход сви­стя­щих в ши­пя­щие. Гар­мо­ния глас­ных (смотрите Син­гар­мо­низм) со­хра­ни­лась. Главное уда­ре­ние в ис­кон­ных сло­вах па­да­ет на 1-й слог, вто­ро­сте­пен­ное - на по­сле­дую­щие не­чёт­ные сло­ги, кро­ме по­след­не­го.

В це­лом со­хра­ня­ет­ся агг­лю­ти­на­тив­ный мор­фо­ло­гический тип (смотрите Агг­лю­ти­на­ция в язы­ке), но важ­ное зна­че­ние при­об­ре­та­ет флек­сия (смотрите Флек­тив­ность): у су­ще­ст­ви­тель­ных при скло­не­нии мо­гут в раз­ных па­де­жах вы­сту­пать раз­ные ос­но­вы [например, у существительного ‘вода’: vede-h (ил­ла­тив единственного числа), vie-n (ге­ни­тив единственного числа), vet’-t’ä (пар­ти­тив единственного числа), veźi-e (пар­ти­тив множественного числа). Сис­те­ма скло­не­ния, как и в других при­балтий­ско-фин­ских язы­ках, на­счи­ты­ва­ет боль­шое ко­ли­че­ст­во па­де­жей. В це­лом в карельском языке их вы­де­ля­ют 15, хо­тя есть ди­алектические раз­ли­чия: в соб­ст­вен­но ка­рель­ском диа­лек­те ал­ла­тив (внеш­не­ме­ст­ный па­деж при­бли­же­ния) сов­пал по фор­ме с адес­си­вом (внеш­не­ме­ст­ным па­де­жом на­хо­ж­де­ния на чём-ли­бо); в лив­ви­ков­ском и лю­ди­ков­ском - аб­ла­тив (от­да­ли­тель­ный па­деж) с адес­си­вом, а так­же эла­тив (па­деж вы­хо­ж­де­ния из че­го-ли­бо) с инес­си­вом (па­де­жом на­хо­ж­де­ния в чём-ли­бо). Гла­гол име­ет фор­мы воз­врат­но­го спря­же­ния, не ха­рак­тер­но­го для других при­бал­тий­ско-фин­ских язы­ков (кро­ме вепс­ско­го язы­ка).

На карельском языке су­ще­ст­ву­ет бо­га­тая уст­но-по­этическая тра­ди­ция: это один из язы­ков, на ко­то­ром сло­жен эпос «Ка­ле­ва­ла». Древ­ней­ший письменный па­мят­ник на карельском языке - най­ден­ная в Нов­го­ро­де бе­ре­стя­ная гра­мо­та XIII века (с тек­стом за­го­во­ра), за­пи­сан­ная ки­рил­лическими бу­к­ва­ми. От XIV века со­хра­ни­лись за­пи­си отдельных ка­рельских слов. В XVI-XVII веках поя­ви­лись на­пи­сан­ные ки­рил­лическими бук­ва­ми пе­ре­во­ды ду­хов­ных сти­хов. Письменными па­мят­ни­ка­ми при­ня­то счи­тать за­пи­сан­ные на ки­рил­ли­це пе­ре­во­ды на собст­вен­но ка­рель­ский диа­лект (на го­во­ры твер­ских ка­рел) Еван­ге­лий от Мат­фея и Мар­ка (начало XIX века). В те­че­ние XIX века поя­ви­лись пе­ре­во­ды на карельский язык ря­да ре­лигиозных тек­стов. В 1931 году раз­ра­бо­тан ал­фа­вит на латинской гра­фической ос­но­ве для твер­ских ка­рел. В 1937 году на ос­но­ве ки­рил­ли­цы соз­да­на пись­мен­ность для ка­рел Ка­ре­лии, из­да­ва­лись учеб­ни­ки, сло­ва­ри, га­зе­ты, пе­ре­вод­ная литература, од­на­ко в 1940 году, в свя­зи с тем что государственным язы­ком Ка­ре­ло-Фин­ской ССР был объ­яв­лен фин­ский, письменная тра­ди­ция за­мер­ла; карельский язык пре­кра­ти­ли пре­по­да­вать в шко­ле. С 1980-х годов на­ча­ли пред­при­ни­мать­ся ме­ры по раз­ра­бот­ке пись­мен­но­сти на латинской гра­фической ос­но­ве (в двух ва­ри­ан­тах - для собст­вен­но ка­рель­ско­го и лив­ви­ков­ско­го диа­лек­тов) и соз­да­нию литературного языка. Эти диа­лек­ты пре­по­да­ют в до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях, шко­ле, не­ко­то­рых ву­зах. На них ве­дут­ся ра­дио- и те­ле­пе­ре­да­чи, вы­хо­дят пе­рио­дические из­да­ния.

Сло­ва­ри:

Karjalan kielen sanakirja / Toim. Virtaranta P. a. o. Hels., 1968-1997. Osa 1-5;

Ма­ка­ров Г.Н. Рус­ско-ка­рель­ский сло­варь. Пет­ро­за­водск, 1975.

Иллюстрации:

Ал­фа­вит для собственно карельского диалекта карельского языка.

Алфавит для ливвиковского диалекта карельского языка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)