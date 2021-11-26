КАРАЧЕНЦОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

КАРАЧЕНЦОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - российский ак­тёр, народный артист РСФСР (1989 год).

В 1967 году окон­чил Шко­лу-сту­дию МХАТ (пе­да­гог В.К. Мо­ню­ков), то­гда же был при­нят в труп­пу Московского те­ат­ра имени Ле­нин­ско­го ком­со­мо­ла (с 1990 года те­атр «Лен­ком»).

На­чи­нал как ис­пол­ни­тель ро­лей мо­ло­дых ге­ро­ев, ко­то­рым свой­ст­вен­ны яр­кое обая­ние муж­ской си­лы, мощ­ная энер­ге­ти­ка, за­ра­зи­тель­ный тем­пе­ра­мент: Шур­ка Ба­сар­гин («Дым оте­че­ст­ва» по К.М. Си­мо­но­ву), Ка­ра­ба­нов («Ко­ло­ни­сты» по А.С. Ма­ка­рен­ко), Сол­дат («Про­щай, ору­жие!» по Э. Хе­мин­гу­эю, музыка М.Л. Та­ри­вер­дие­ва) и других. Роль Ти­ля Улен­шпи­ге­ля («Тиль» Г.И. Го­ри­на по Ш. Де Кос­те­ру) при­нес­ла Караченцову ре­пу­та­цию син­те­тического ак­тё­ра, мас­тер­ски вла­дею­ще­го музыкальной и пла­стической фор­мой в со­че­та­нии с уме­ни­ем соз­дать пси­хо­ло­ги­че­ски точ­ный об­раз. Сре­ди ро­лей: Же­ня («В день свадь­бы» В С. Ро­зо­ва), Шар­ла­тан с кла­ве­си­ном, брат Си­ла («Моль­ер» М.А. Бул­га­ко­ва), Ми­ша Зем­цов («Жес­то­кие иг­ры» А.Н. Ар­бу­зо­ва), Алек­сей («Оп­ти­ми­сти­че­ская тра­ге­дия» В.В. Виш­нев­ско­го), Кар­бы­шев («Дик­та­ту­ра со­вес­ти» М.Ф. Шат­ро­ва), Смерть и Гла­ва рейнд­же­ров («Звез­да и смерть Хоа­ки­на Мурь­е­ты» П. Не­ру­ды, музыка А.Л. Рыб­ни­ко­ва), Ла­эрт («Гам­лет» У. Шек­спи­ра), Зво­на­рёв («...Sorry» А.М. Га­ли­на), Серж («Шко­ла для эмиг­ран­тов» Д.М. Лип­ске­ро­ва), Мен­ши­ков («Шут Ба­ла­ки­рев» Го­ри­на), Со­риа­но («Го­род мил­лио­не­ров» по пье­се Э. Де Фи­лип­по «Фи­лу­ме­на Мар­ту­ра­но»). Од­на из наи­бо­лее из­вест­ных ро­лей Караченцова - граф Ре­за­нов («"Юно­на" и "Авось"» А.А. Воз­не­сен­ско­го, музыка Рыб­ни­ко­ва).

В ки­но с 1970 года. Снял­ся в филь­мах: «Бе­лые Ро­сы», «Че­ло­век с буль­ва­ра Ка­пу­ци­нов», «Ло­вуш­ка для оди­но­ко­го муж­чи­ны», «Льви­ная до­ля»; в те­ле­филь­мах: «Стар­ший сын», «Со­ба­ка на се­не», «Бла­го­чес­ти­вая Мар­та», «Трест, ко­то­рый лоп­нул»; в те­ле­сериа­лах: «Пе­тер­бург­ские тай­ны», «Ко­ро­ле­ва Мар­го», «До­сье де­тек­ти­ва Дуб­ров­ско­го», «На уг­лу, у Пат­ри­ар­ших», «Иде­аль­ная па­ра» и других. Ра­бо­та­ет на ра­дио, вы­сту­па­ет на эс­т­ра­де как ис­пол­ни­тель пе­сен; за­пи­сы­ва­ет сборники пе­сен на ком­пакт-дис­ки. С 1990 года председатель жю­ри Меж­ду­народного фес­ти­ва­ля ак­тёр­ской пес­ни имени Ан­д­рея Ми­ро­но­ва. Государственная премия РФ (2003 год).

Сочинения:

Авось!!! М., 2006;

Ко­рабль плы­вет. М., 2007.