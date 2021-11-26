КАРАЧЕНЦОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
КАРАЧЕНЦОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - российский актёр, народный артист РСФСР (1989 год).
В 1967 году окончил Школу-студию МХАТ (педагог В.К. Монюков), тогда же был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года театр «Ленком»).
Начинал как исполнитель ролей молодых героев, которым свойственны яркое обаяние мужской силы, мощная энергетика, заразительный темперамент: Шурка Басаргин («Дым отечества» по К.М. Симонову), Карабанов («Колонисты» по А.С. Макаренко), Солдат («Прощай, оружие!» по Э. Хемингуэю, музыка М.Л. Таривердиева) и других. Роль Тиля Уленшпигеля («Тиль» Г.И. Горина по Ш. Де Костеру) принесла Караченцову репутацию синтетического актёра, мастерски владеющего музыкальной и пластической формой в сочетании с умением создать психологически точный образ. Среди ролей: Женя («В день свадьбы» В С. Розова), Шарлатан с клавесином, брат Сила («Мольер» М.А. Булгакова), Миша Земцов («Жестокие игры» А.Н. Арбузова), Алексей («Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского), Карбышев («Диктатура совести» М.Ф. Шатрова), Смерть и Глава рейнджеров («Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» П. Неруды, музыка А.Л. Рыбникова), Лаэрт («Гамлет» У. Шекспира), Звонарёв («...Sorry» А.М. Галина), Серж («Школа для эмигрантов» Д.М. Липскерова), Меншиков («Шут Балакирев» Горина), Сориано («Город миллионеров» по пьесе Э. Де Филиппо «Филумена Мартурано»). Одна из наиболее известных ролей Караченцова - граф Резанов («"Юнона" и "Авось"» А.А. Вознесенского, музыка Рыбникова).
В кино с 1970 года. Снялся в фильмах: «Белые Росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Ловушка для одинокого мужчины», «Львиная доля»; в телефильмах: «Старший сын», «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Трест, который лопнул»; в телесериалах: «Петербургские тайны», «Королева Марго», «Досье детектива Дубровского», «На углу, у Патриарших», «Идеальная пара» и других. Работает на радио, выступает на эстраде как исполнитель песен; записывает сборники песен на компакт-диски. С 1990 года председатель жюри Международного фестиваля актёрской песни имени Андрея Миронова. Государственная премия РФ (2003 год).
Сочинения:
Авось!!! М., 2006;
Корабль плывет. М., 2007.