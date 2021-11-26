КАМЫШИНСКИЙ МУЗЕЙ

Камышинский историко-краеведческий музей расположен в здании Земской управы, построенном 1901 году по проекту архитектора А.Т. Тимофеева.

В 2009 году архитектурный памятник «Земский дом» занял первое место в конкурсе «Жемчужина Волгоградской области».

Сегодня Камышинский историко-краеведческий музей хранит и представляет своим гостям более 50 тысяч самых разных музейных предметов на более чем полутора тысячах квадратных метрах экспозиций. Уже в первых залах музея посетителю открываются тайны реликтовых гор, получивших название «Уши», расположенных в окрестностях Камышина.

Предметы археологической коллекции помогают представить, как прокатывались покраю волны великого переселения народов. Рассказывают, как в середине XVII века появилась в устье реки Камышинки небольшая крепость, которой предстояло выполнить миссию одного из форпостов Московского государства на Волжском торговом пути, как ещё до основания Петербурга Пётр I пытался осуществить мечту о превращении России в морскую державу, соединив в районе Камышина каналом Волгу и Дон.

Чтобы понять, как благотворно сказались реформы второй половины XIX века на развитии волжских городов, посетителям достаточно увидеть в экспозиции богатые интерьеры купеческих гостиных и городские пейзажи Камышина, запечатлённые на старых фотографиях.

В залах Камышинского музея рассказывается о революциях и Гражданской войне , о горькой судьбе Поволжских немцев. Экспонаты Воинского зала расскажут о том, как Камышин, который находился за линией фронта, помогал одержать победу в Сталинградской битве . Мемориальная экспозиция музея повествует о замечательном камышанине, легендарном лётчике, Герое Советского Союза Алексее Маресьеве, имя которого известно всему миру.

Уникальная коллекция старинной мебели представлена в экспозиции «Жизнь и быт камышан в конце XIX - начале XX века».

В залах Художественной галереи представлены картины, скульптура, гравюры, рисунки, изделия декоративно-прикладного искусства камышинских художников и мастеров.

Иллюстрации:

Камышинский историко-краеведческий музей.