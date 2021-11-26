КАФЕДРА ВСЕМИРНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ МГИМО (У) МИД России

Структурное подразделение учреждения высшего гуманитарного образования.

Как центр межфакультетского обучения фундаментальным историческим дисциплинам кафедра существует с 1992 года. Основные принципы, положенные в основу учебных программ кафедры, - цивилизационный подход, компаративизм, сочетание основополагающих традиций отечественной и мировой исторической науки с поисковыми направлениями преподавания и исследований, ориентация на создание у студентов прочного комплекса современных исторических знаний как одной из основ их социального опыта и развития личности.

Кафедрой сформирован блок основных и специальных учебных курсов, которые читаются на всех факультетах и учитывают специфику профессиональной направленности каждого факультета.

На первом курсе студенты всех факультетов изучают фундаментальный курс истории России. На ряде факультетов читается курс всемирной истории. На факультете МО в первом семестре 2008/2009 учебного года впервые был прочитан экспериментальный курс «Синхронная история мира» (проф. В.И. Уколова). На втором курсе факультета МО студентами изучается курс «Этнополитическая история России».

Студентам предоставляется возможность углубленно изучать истоки современной российской цивилизации, формирование и развитие Российского государства, исторический путь России в XIX-XXI вв. в свете новейших научных подходов отечественной и мировой науки. В специальных курсах рассматриваются проблемы философии и теории истории, новейшие направления мировой историографии , история ментальности. Студенты обучаются методике работы с историческими источниками, знакомятся с состоянием отечественных и мировых архивов по различным направлениям истории.

В магистратуре МО кафедрой осуществляется преподавание инновационных курсов «Формирование европейской цивилизации и ее ценностных основ» (проф. Уколова В.И.); «Американская демократия: эволюция и модели» (проф. Согрин В.В.).

Кафедра является методическим центром, участвует в подготовке программ и методических материалов для вузов и школ РФ. Сотрудники кафедры выступают в качестве авторов и ответственных редакторов учебников и учебных пособий по всемирной истории, истории мировых цивилизаций, истории древнего мира, средних веков, нового времени, двадцатого века, по истории России и российской современности, а также по истории культуры различных эпох; входят в состав федеральных и региональных советов, ориентированных на разработку современной методики преподавания исторических дисциплин. На кафедре работают известные историки, квалифицированные преподаватели, в том числе профессора: Булатов Ю.А., Корнеев В.Е., Кудрявцев О.Ф., Мягков М.Ю., Никулин Н.М., Согрин В.В., Уколова В.И.

Заведует кафедрой Уколова Виктория Ивановна, д.и.н., профессор, специалист в области истории позднего Рима и западноевропейского средневековья, автор 7 монографий, 8 учебников и учебных пособий. Монография В.И. Уколовой «Последние римляне и европейская культура» была переведена на испанский и английский языки. В.И. Уколова является председателем Редколлегии серии «Памятники исторической мысли» Российской Академии наук, членом бюро Российской ассоциации антиковедов, членом бюро Российской ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени, членом редколлегии журнала «Вестник древней истории», «Средние века», периодических изданий «Древнее право» и др. В.И. Уколова, заместитель председателя экспертного совета по истории ВАК РФ, член ученых советов МГИМО, историко-филологического факультета РГГУ и др., член различных международных научных обществ.

Внеучебная работа в 2008/09 уч. году

Кафедра участвует в осуществлении Программы «Александр Невский» Межрегионального общественного фонда «Центр Национальной славы». В конце 2008 года в свет вышла подготовленная кафедрой книга «Исторические ориентиры российской государственности. Александр Невский». М. Валент. 2008. В ней представлены материалы общественно-научной конференции, проведенной 4-5 декабря 2007 года программой «Александр Невский» Центра национальной славы и МГИМО (У) МИД России . В сборник вошли научные доклады ведущих российских ученых, преподавателей МГИМО, освещающие личность и деятельность Александра Невского в контексте его времени, образ Александра Невского в другие исторические эпохи. В отдельный раздел выделены материалы студенческой секции конференции, отражающие отношение к Александру Невскому современной молодежи.

Сборник предназначен для научной, преподавательской и студенческой общественности, а также всем тем, кто интересуется историей России.

Кафедра активно внедряет такие формы работы со студентами как «деловые игры», выездные семинары на базе музеев Москвы и Московской области, дискуссионный исторический клуб.

Кафедрой Всемирной и отечественной истории в рамках совместной образовательной программы с музеями Московского Кремля организованы семинары-экскурсии и лекции-экскурсии в апартаментах Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты. Проведена экскурсия в Коломну (100 человек) в ноябре 2008 г., запланированы две новые экскурсии: в Александровскую слободу (29 марта 2009) и Зарайск (апрель 2009). Студенты факультетов МО, ФП вляются участниками деловой исторической игры «Международные отношения в эпоху наполеоновских войн», которая состоится в мае 2009 г. в Бородино; а также выступят с докладами в рамках межрегиональной конференции в Коломне (май 2009 г.).

Автор статьи: А.В. Вишняков.

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