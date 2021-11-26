КАБЕШЕВ Роман Владимирович

Родился в городе Арзамасе Горьковской области 25 июля 1971 года. Окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (ННГУ) в 1993 г.

Кандидатская диссертация : Движение «новых правых» во Франции в конце 1960-х – начале 1990-х гг. (конкретно-исторический анализ идеологии и практической деятельности) (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 1997).

1993-1994 гг. - работал стажером-исследователем кафедры Новой и новейшей истории исторического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

1994-1997 гг.- обучался в аспирантуре ННГУ.

1996-1997 гг. – стажировался в Европейском институте высших международных исследований (Ницца, Франция).

С 1994 по 2011 гг. вел преподавательскую и научную деятельность в Арзамасском государственном педагогическом институте им. А.П. Гайдара (АГПИ). Прошел путь от ассистента кафедры до профессора .

2000-2003 гг. - обучался в докторантуре ННГУ.

2005 г. - защитил докторскую диссертацию по политическим наукам по теме "Движения "третьего пути" в западноевропейском политическом процессе XX века: базовые концепты, традиционалистские идеологии и инновационные технологии"

С 2004 по 2011 гг. являлся проректором по научной работе АГПИ им. А.П. Гайдара.

2011 г. был избран депутатом Законодательного собрания Нижегородской области.

Область интересов : Европейский радикализм: идеология и практика, современные межд. отношения, процесс европейской интеграции.

Сочинения: Опубликовано более 40 научных и учебно-методических работ

Демократия в меняющемся мире. Н.Новгород, 1995 (в соавт.);

«Новые правые» на марше: Франция… далее везде? Н. Новгород, 1999;

Анализ европейскими «новыми правыми» глобальных проблем современных межд. отношений // Международные отношения в ХХI в.: новые действующие лица, и-ты и процессы. М., 2001;

Некоторые проблемы во взаимоотношениях России и ЕС // Место и роль России в трансформирующейся системе межд. отношений. М.-Н. Новгород, 2002;

Французский нонконформизм 1930-х гг. // Shcola-2003: Сб. науч. тр. философского ф-та МГУ. М., 2004;

Очерки истории международных отношений М. – Н. Новгород, 2001 ( в соавт.).