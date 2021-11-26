ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ МУЗЕЙ

Изобильненский историко-краеведческий музей.

Днем рождения музея в городе Изобильный стала дата 23 февраля 1979 года. Основу его фонда составила коллекция оружия коменданта райкома партии А.П. Склярова и экспонаты, собранные советом музея с помощью жителей района.

История города и всего района отражена в вещах, фотографиях и документах. 6 декабря 1997 в соседнем с музеем помещении, открылся выставочный зал, в котором экспонируются работы местных художников и народных умельцев, а также выставки из собственного фонда и других музеев России .

Иллюстрации:

Изобильненский историко-краеведческий музей.