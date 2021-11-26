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ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ МУЗЕЙ
Изобильненский историко-краеведческий музей.
Днем рождения музея в городе Изобильный стала дата 23 февраля 1979 года. Основу его фонда составила коллекция оружия коменданта райкома партии А.П. Склярова и экспонаты, собранные советом музея с помощью жителей района.
История города и всего района отражена в вещах, фотографиях и документах. 6 декабря 1997 в соседнем с музеем помещении, открылся выставочный зал, в котором экспонируются работы местных художников и народных умельцев, а также выставки из собственного фонда и других музеев России.
Иллюстрации:
Изобильненский историко-краеведческий музей.
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