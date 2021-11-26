ИВАНОВСКОЕ
ИВАНОВСКОЕ - усадебный ансамбль в Московской области.
Деревня Ивановская упоминается в писцовых книгах 1627-1628 годов, вплоть до середины XVIII века находилась во владении рода Головиных. В последней трети XVII века И.И. Головиным создана усадьба. В середине XVIII века Ивановское перешло во владение М.Ф. Каменского, а в конце XVIII века - графа Ф.А. Толстого, при котором сформировался существующий ансамбль. В 1818-1860 годах Ивановским владел зять Толстого - А.А. Закревский, при котором усадьба пережила свой расцвет, здесь бывали Д.В. Давыдов, А.П. Ермолов и др. С 1860-х годов и до 1894 года Ивановское принадлежало графине С.В. Келлер. В 1894 году усадьба была куплена Бахрушиными, в 1903 году единолично выкуплена А.А. Бахрушиным и подарена им сыну, В.А. Бахрушину, после смерти которого в 1910 году перешла во владение С.В. Бахрушина. В 1916 году последний владелец подарил усадьбу Московской городской управе для устройства здесь летней сельскохозяйственной колонии для детей с ослабленным здоровьем. После Октябрьской революции 1917 года усадебные постройки использовались под различные учреждения, а затем под жильё для рабочих. К 1970-м годам ансамбль пришёл в аварийное состояние.
В начале 1980-х годов на средства Подольского машиностроительного завода силами учащихся Специального профессионально-технического училища № 27 восстановлен главный дом с флигелями. Непродолжительное время он использовался как Дворец молодёжи. В 1987 году в главном доме открыт Музей профессионально-технического образования (с 2004 года Федеральный музей профессионального образования), в западном флигеле в 1989 году размещён Подольский краеведческий музей.
Доминантой ансамбля является кирпичный с белокаменными деталями главный дом, выстроенный на рубеже XVIII и XIX веков в стиле зрелого классицизма (первоначально двухэтажный, соединялся низкими переходами с двумя крыльями). В результате реконструкции, проведённой в 1830-х годах, главный дом надстроен третьим этажом, перестроены и сделаны двухэтажными переходы в крылья. Дворовый и парковый фасады главного дома украшают портики коринфского типа, в обработке крыльев здания использованы мотивы палладианства. Двухэтажные кирпичные флигели с белокаменным декором построены одновременно с домом, объединены с ним в 1830-х годах. В руинированном состоянии сохранилось здание театра (конца XVIII - начала XIX веков, перестраивалось в XIX веке). Остатки пейзажного парка с небольшим павильоном (вероятно, «чайный домик», начала XIX века).
Иллюстрации:
Фото А.И. Нагаева. Ивановское. Парковый павильон. Начало XIX в. Фото. 2007. Архив БРЭ.
Ивановское. Главный дом. Конец XVIII - начало XIX вв. Фото. 2007. Архив БРЭ.