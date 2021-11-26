ИВАНЕСКО Антон Евгеньевич

Родился 29.10.1973. Окончил Ростовский государственный университет (в настоящее время Южный федеральный университет) в 1995 г.

Кандидатская диссертация : Историческая информативность осетинского нартовского эпоса (скифо-сарматский период) (Ростовский государственный университет, 2000).

Доцент кафедры зарубежной истории и международных отношений, заместитель директора Института истории и международных отношений по научной работе, директор Научно-образовательный центр "Музей истории ЮФУ" Южного федерального университета

Область интересов : Осетинский нартовский эпос как исторический источник; идеология индоиранских народов древности.

Сочинения: Автор 32 научных работ

Нартовский эпос и скифская мифо-геогр. традиции // Донская археология. 1999. № 1;

Образ колеса Балсага в свете осетино-пермских фольклорных параллелей // Исторические этюды. Вып. 2. Ростов-н/Д., 2000;

Сюжет охоты Сослана и скифский религиозный праздник // Проблемы всеобщей истории. Ростов-н/Д, 2000;

Реалии воинского быта осетинских нартовских сказаний и проблема датировки основного ядра нартиады // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Сер. Общественные науки. 2003. № 2;

Нартовский Сырдон – персонаж «второго плана»? // Человек «второго плана» как исследовательская проблема: Материалы I науч. чтений Ростовского регионального отделения РОИИ. 25 апреля 2003 г. Ростов-на-Дону, 2004.

Человек "второго плана" в контексте современной историографии // Человек "второго плана" в истории: Сб. научных работ / Под ред. Н.А. Мининкова. Вып. 2. Рос-тов н/Д, 2005 (в соавторстве с Н.А. Мининковым и А.В. Кореневским).

Cogitemus cum "Cogito" // Cogito: Альманах истории идей / Под ред. А.В. Кореневского. Вып. 1. Ростов н/Д, 2006 (в соавторстве с А.В. Кореневским).

Знание о прошлом как политический ресурс: Caucasi exemplum // Cogito: Альманах истории идей / Под ред. А.В. Кореневского. Вып. 2. Ростов н/Д, 2007.

Знание о прошлом как политический ресурс: Caucasi exemplum // Cogito: Альманах истории идей / Под ред. А.В. Кореневского. Вып. 2. Рос­тов н/Д, 2008.

Интеллектуалы на современном Северном Кавказе: после «молчания» // Inteligencja, Imperium i Cywilizacje w XIX I XX Wieku / Pod red. Jana Kieniewicza. Warszawa, 2008.

О первоначальной основе осетинского нартовского эпоса // Этногенез и этническая история осетин: Материалы II Международного научного конгресса / Под ред. В.А. Кузнецова. Владикавказ, 2013.

Биографика, «второй план» и парадоксы // Слава и забвение: парадоксы биографики: Сб. научных статей / Под. ред. Л.П. Репиной, Н.А. Мининкова. Спб., 2014.