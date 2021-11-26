ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «КП ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА»
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «КП ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА» - открыт 9 мая 1975 года как филиал Курского областного краеведческого музея.
Экспозиционная площадь музея составляет 485 кв. м.; в экспозиции раскрыты Экспозиция музея отражает подготовку и осуществление плана Курской битвы на северном фасе. Фонды музея насчитывают более 8 000 единиц хранения. Среди них личные вещи маршала К.К. Рокоссовского, начальника штаба Центрального фронта М.С. Малинина, начальника инженерных войск фронта А.И. Прошлякова, командующего 65-ой армией П.И. Батова, командующего 16-ой воздушной армией С.И. Руденко, командующего артиллерией фронта В.И. Козакова, члена Военного Совета фронта К.Ф. Телегина.
На территории мемориала размещены реконструкция блиндажа командующего фронтом К.К. Рокоссовского, его бюст, стела «Боевой состав Центрального фронта», образцы военной техники, скульптура воина-освободителя.
Почетными гостями музея в разные годы были: Д.А. Медведев - Президент Российской Федерации, Г.С. Полтавченко - полномочный представитель президента Российской Федерациипо Центральному Федеральному округу, С.К. Шойгу - министр по чрезвычайным ситуациям, И.О. Щеголев - министр связи и массовых коммуникаций, Г.Н. Селезнев - председатель Государственной Думы, А.А. Авдеев - министр культуры Российской Федерации, Патриарх Всея Руси Кирилл.
Ежегодно музей историко-мемориальный музей посещает свыше 20 000 человек.
Иллюстрации:
Историко-мемориальный музей «КП Центрального фронта»