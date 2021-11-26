ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИНСТИТУТ

ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИНСТИТУТ (ИИАЭ) Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Владивосток. Об­ра­зо­ван в 1971 году на ба­зе от­де­ла ис­то­рии и ар­хео­ло­гии Даль­не­во­сточ­но­го фи­лиа­ла Сибирского отделения Академии наук СССР.

Ос­но­ва­тель и пер­вый ди­рек­тор - академик А.И. Кру­ша­нов. Основное на­прав­ле­ния дея­тель­но­сти: ком­плекс­ное ис­сле­до­ва­ние ис­то­ри­ко-со­ци­аль­ных и эт­но­куль­тур­ных про­блем Даль­не­го Вос­то­ка России, изу­че­ние даль­не­во­сточ­ной по­ли­ти­ки Рос­сии и СССР, ис­то­рии северо-восточного Ки­тая, Япо­нии, Ко­реи.

В хо­де ар­хео­ло­гических экс­пе­ди­ций института об­сле­до­ва­но свыше 1,5 тысяч ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков, рас­ко­па­но свыше 100 го­ро­дищ , по­се­ле­ний, по­гре­бе­ний.

Институт осу­ще­ст­в­ля­ет эт­но­гра­фические ис­сле­до­ва­ния ма­ло­чис­лен­ных на­ро­дов - итель­ме­нов , нив­хов, удэ­гей­цев, оро­ков, эве­нов, та­зов и других, а так­же славянского на­се­ле­ния Даль­не­го Вос­тока.

ИИАЭ из­да­ны: «Ис­то­рия Се­ве­ро-Вос­точ­но­го Ки­тая XVII-XX века» (книга. 1-3, 1987-2004), «Ис­то­рия Даль­не­го Вос­то­ка Рос­сии» (том 1-3, 1989-2003 годы), «Эт­но­куль­тур­ные про­цес­сы и об­ще­ст­вен­ное соз­на­ние у на­ро­дов Даль­не­го Вос­то­ка (XVII-XX века)» (1998 год), «Рус­ские пер­во­про­ход­цы на Даль­нем Вос­то­ке в XVII-XIX веках: ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­ги­че­ское ис­сле­до­ва­ние» (том 1-4, 1994-2003 годы), «Аль­тер­на­тив­ные пу­ти к ци­ви­ли­за­ции» (2000 год), кни­га Н.Н. Кра­ди­на и Т.Д. Скрын­ни­ко­вой «Им­пе­рия Чин­гис-ха­на» (2006 год) и др. Вы­пус­ка­ют­ся журнал «Рос­сия и АТР» (до 1992 года на­зы­вал­ся «У кар­ты Ти­хо­го океа­на»), сборники на­учных тру­дов.

ИИАЭ со­труд­ни­ча­ет с 15 универстета­ми, научно-исследовательскими уч­ре­ж­де­ния­ми, му­зея­ми, об­ще­ст­ва­ми и ас­со­циа­ция­ми учё­ных Авст­ра­лии, КНР, Рес­пуб­ли­ки Ко­рея, США, Фран­ции, Япо­нии и др.

ИИАЭ еже­год­но про­во­дит сим­по­зи­ум ис­то­ри­ков и эко­но­ми­стов ДВО РАН и рай­она Кан­сай (Япо­ния), ме­ж­ду­народные кон­фе­рен­ции ис­то­ри­ков «Рос­сия и Ки­тай на даль­не­во­сточ­ных ру­бе­жах», а так­же ре­гу­ляр­ные Кру­ша­нов­ские чте­ния, кон­фе­рен­ции ар­хео­ло­гов и мо­ло­дых ис­то­ри­ков Даль­не­го Вос­то­ка и другие.

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