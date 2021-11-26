ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИНСТИТУТ
ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИНСТИТУТ (ИИАЭ) Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Владивосток. Образован в 1971 году на базе отдела истории и археологии Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук СССР.
Основатель и первый директор - академик А.И. Крушанов. Основное направления деятельности: комплексное исследование историко-социальных и этнокультурных проблем Дальнего Востока России, изучение дальневосточной политики России и СССР, истории северо-восточного Китая, Японии, Кореи.
В ходе археологических экспедиций института обследовано свыше 1,5 тысяч археологических памятников, раскопано свыше 100 городищ, поселений, погребений.
Институт осуществляет этнографические исследования малочисленных народов - ительменов, нивхов, удэгейцев, ороков, эвенов, тазов и других, а также славянского населения Дальнего Востока.
ИИАЭ изданы: «История Северо-Восточного Китая XVII-XX века» (книга. 1-3, 1987-2004), «История Дальнего Востока России» (том 1-3, 1989-2003 годы), «Этнокультурные процессы и общественное сознание у народов Дальнего Востока (XVII-XX века)» (1998 год), «Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-XIX веках: историко-археологическое исследование» (том 1-4, 1994-2003 годы), «Альтернативные пути к цивилизации» (2000 год), книга Н.Н. Крадина и Т.Д. Скрынниковой «Империя Чингис-хана» (2006 год) и др. Выпускаются журнал «Россия и АТР» (до 1992 года назывался «У карты Тихого океана»), сборники научных трудов.
ИИАЭ сотрудничает с 15 универстетами, научно-исследовательскими учреждениями, музеями, обществами и ассоциациями учёных Австралии, КНР, Республики Корея, США, Франции, Японии и др.
ИИАЭ ежегодно проводит симпозиум историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония), международные конференции историков «Россия и Китай на дальневосточных рубежах», а также регулярные Крушановские чтения, конференции археологов и молодых историков Дальнего Востока и другие.