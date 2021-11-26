ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВЛАДИМИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИ́ЧЕСКОГО ИНСТИТУ́ТА ВЛАДИ́МИРСКОГО ГОСУДА́РСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕ́ТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторические дисциплины изучают на Кафедре всеобщей истории и на Кафедре истории России.

Кафедра всеобщей истории образована 1 сентября 2014 года в результате присоединения кафедры истории и культуры Древнего мира и Средних веков к кафедре новой и новейшей истории в целях оптимизации учебного процесса на Историческом факультете ПИ ВлГУ. Данные кафедры, в свою очередь, были открыты в 1993 году в результате раздела существовавшей на тот момент на Историческом факультете Владимирского государственного педагогического университета кафедры всеобщей истории.

В разные периоды на кафедрах работали крупные специалисты по истории зарубежных стран, которые внесли важный вклад в развитие исторического образования Владимирской области, в формирование богатых научно-исследовательских и педагогических традиций факультета и университета. Кафедру ИиКДМиСВ изначально возглавила д.и.н., профессор Виктория Ивановна Козловская, выпускница факультета романо-германской филологии Воронежского государственного университета, специалист по истории, археологии и культуре античной Испании.

Профессор В.И. Козловская преподавала историю, археологию и культуру античности, латинский язык; руководила археологическими раскопками греко-античного центра Приазовья (Танаис), участвовала в реализации ряда международных научных проектов, в том числе баскского правительства «Рим и маргинальные варварские общества на рубеже нашей эры», Министерства науки и образования Испании «Греки и иберы в эпоху архаики», исследовательской программы «Рим, Припонтийские царства и Сарматия: к вопросу о характере их контактов в I-II веков н.э.». Под руководством профессора В.И. Козловской защитили кандидатские диссертации ныне работающие доценты кафедры всеобщей истории С.С. Демина и В.Ю. Данилова. В 2002 году В.И. Козловская переехала на работу в Москву. С 2002 по 2008 годы кафедрой заведовал к.и.н., Лапшиндоцент Александр Геннадьевич Лапшин, выпускник Исторического факультета ВГПИ, продолживший обучение и успешно закончивший аспирантуру Института археологии РАН под научным руководством д.и.н., профессора Г.А. Кошеленко. С 2008 по 2014 годы кафедру возглавляла к.и.н., доцент Светлана Сергеевна Демина.

C 1993 по 2006 годы кафедру новой и новейшей возглавляла доктор исторических наук, профессор Лидия Александровна Зимулина. Л.А. Зимулина окончила исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, где специализировалась в области англоведения на кафедре новой и новейшей истории. По окончании университета с 1960 по 1962 годы работала старшим научным сотрудником Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова, с 1962 по 1964 годы - ассистентом кафедры всеобщей истории Ульяновского государственного педагогического института им. И.Н. Ульянова. В 1964-1967 годы. Л.А. Зимулина обучалась в аспирантуре кафедры всеобщей истории Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской. Научным руководителем Л.А. Зимулиной был крупный отечественный исследователь профессор А.С. Самойло. В 1967 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Борьба английских доминионов за расширение политических прав в 1924-1929 годы». В 1980 году Л.А. Зимулина была принята доцентом кафедры всеобщей истории Владимирского государственного педагогического института. Педагогическую работу профессор Л.А. Зимулина успешно сочетала с научно-исследовательской деятельностью. В центре ее научных интересов была внешняя политика британской империи, эволюция имперских отношений. Одной из первых в отечественной историографии профессор Л.А. Зимулина стала разрабатывать теоретические и конкретно-исторические аспекты проблемы имперской стратегии деволюции, под которой понимается постепенная передача властных полномочий от метрополии к доминионам. Данные вопросы активно разрабатывались проессором. Л.А. Зимулиной в докторской диссертации «Становление государственного суверенитета британских доминионов (1914-1931 годы)» (Москва, 1995 год), статьях «Политические разногласия в английских доминионах в борьбе за государственный суверенитет» (Уфа, 1993 год); «Великобритания и эволюция имперских отношений в годы первой мировой войны» (Владимир, 2003 год); «Канадская общественно-политическая мысль и британская стратегия деволюции в 20-е годы XX века» (Москва, 2004 год); «Эволюция форм диалога метрополии и доминионов Британской империи в XX веке» (Москва, 2008 год). Профессор Л.А. Зимулина является автором учебного пособия «Доминионы и неоколониалистская политика Англии» (Владимир, 1990 год).

Кафедра истории России образована в 1984 году в результате раздела кафедры истории на кафедру истории СССР и кафедру истории зарубежных стран. На кафедре функционирует аспирантура по специальности 07.00.02 - «Отечественная история»

Кафедра истории России имеет богатые творческие связи с ведущими университетами и академическими институтами Москвы, Санкт-Петербурга, а также с педагогическими университетами городов: Тулы, Рязани, Калуги, Брянска, Костромы, Иваново. Преподаватели кафедры принимают участие в научных конференциях, выступают с докладами на различных симпозиумах, проводящихся в этих городах. Кафедра истории России подготовила серию учебных пособий по истории Владимирского края для школьников и студентов: