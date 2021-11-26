ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОРЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОРЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Начало становления исторического познания в нашем высшем учебном заведении относится к 1932 году, когда в составе индустриально-педагогического института появилось отделение истории. В 1956 году филологический факультет Орловского государственного педагогического института был преобразован, и вновь возникло отделение истории, ставшее затем равноправной частью историко-филологического факультета. Тогда же возникла и кафедра истории, которой вначале заведовал доцент М.М. Кривин. Первыми преподавателями кафедры истории стали доценты М.А. Покровская, Л.А. Хаин, В.И. Самаркин и старший преподаватель Т.Г. Свистунова . Позднее коллектив пополнили А.И. Скворцов, З.А. Витков, И.Н. Емельянов, Е.И. Чапкевич, В.Я. Воробьева.

Основным направлением работы кафедры истории в первые годы ее существования стало краеведение. В результате уже к середине 1960-х годов при участии кафедры истории КПСС были подготовлены и изданы три сборника документов по истории Орловской губернии, а также «Очерки истории Орловского края» (1968 год). Данные публикации и по сей день не утратили своей научной ценности. Однако круг научных интересов преподавателей кафедры не ограничивался местной историей. Ряд статей И.Н. Емельянова был посвящен аграрной проблематике, публикации З.А. Виткова затрагивали археологические вопросы, М.А. Покровская исследовала внутреннюю политику французской монархии ХVI века.

В 1973 году был образован самостоятельный исторический факультет. Его называли историко-английским, т.к. выпускники получали дополнительную специальность: учитель английского языка. На факультете оживилась научно-исследовательская работа. Большую роль в этом сыграла З.П. Яхимович, ставшая заведующей кафедрой истории. Ныне она – признанный крупный ученый, специализирующийся на истории Италии в новое время и политическим процессам в современных западных странах. Она является автором докторской диссертации по внешней политике Италии в 1908-1914 годы, монографий, посвященных итальянскому рабочему движению и итало-турецкой войне, многочисленных научных статей, учебных пособий. В работе факультета наряду с опытными преподавателями, стали принимать участие молодые специалисты, окончившие аспирантуры столичных вузов: В.П. Тоцкий, А.А. Севастьянова, С.Т. Минаков, Э.А. Минакова, В.Н. Сиянов, А.М. Янивец. Выпускницы факультета Н.В. Самошина, Л.В. Гранина, Н.И. Алымова, Т.Н. Гелла вернулись в его стены в качестве преподавателей. В 1977 году была издана монография Е.И. Чапкевича «Евгений Викторович Тарле», вызвавшая 11 рецензий в отечественной и зарубежной печати.

В 1980-е годы перестал существовать историко-английский, на факультете теперь готовили учителей истории и права. П.А. Бородкин становится деканом, сменив занимавшего много лет этот пост А.А. Сапронова. В 1980-е годы число сотрудников кафедры истории пополнили А.В. Голубев, Г.В. Назаренко. В 1981 году деканом факультета стал Л.Я. Цехновичер, занимавший этот пост вплоть до середины 1990-х годов. Новыми направлениями научных исследований стали: история международных отношений, историография, средневековая история и культура, история Англии, военная история СССР. Началась многолетняя кропотливая работа В.Я. Воробьевой над «Книгой Памяти», увидевшей свет в 1990-е годы, где собраны и систематизированы десятки тысяч имен уроженцев Орловской области, павших на полях сражений Великой Отечественной войны.

В 1991 году на базе кафедры истории, заведующим которой был С.Т. Минаков, образовались кафедра истории России и кафедра всеобщей истории. Кафедру истории России возглавил С.Т. Минаков, а кафедру всеобщей истории Е.И. Чапкевич. В 1995 году был открыт специализированный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук под председательством доктора исторических наук, профессора Е.И. Чапкевича. Многие из сотрудников, в 1990-е годы пришедшие на факультет, в разные годы сами окончили орловский истфак, среди них Ю.В. Кузнецов, С.В. Ковылов, Т.И. Кононова, И.Л. Картелев, Р.М. Абинякин, Г.С. Чувардин, И.В. Гончарова, А.А. Захаров, М.Ю. Илюхин, Е.А. Антохина, А.А. Берзина, С.Н. Касторнов, О.Я. Ноздрин, М.И. Лавицкая. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова окончил, много лет преподававший на факультете археологию, Л.Н. Красницкий. На рубеже веков в коллектив влились окончившие аспирантуру МГУ М.А. Комова и С.В. Свечникова. После смерти Е.И. Чапкевича в 2003 году кафедру всеобщей истории возглавила доктор исторических наук, профессор Тамара Николаевна Гелла. С 1996 по 2012 годы факультет работал под руководством доктора исторических наук, профессора С.Т. Минакова.

Большой вклад в работу факультета на протяжении его истории внесли кандидат философских наук, доцент В.В. Ермакова, кандидат педагогических наук, доцент Т.П. Денисова, преподаватели иностранного языка Л.П. Мишустина, Л.А. Щеглова, Е.В. Стальмашевская.

С 2012 года работу исторического факультета возглавила доктор исторических наук, профессор Т.Н. Гелла. Заместители декана: кандидат исторических наук, доцент А.А. Берзина (по учебной и воспитательной работе), кандидат исторических наук, доцент С.Н. Касторнов (по заочному обучению и научно-исследовательской работе).

Структуру факультета составляют три кафедры: истории России (заведующий - доктор исторических наук, профессор С.Т. Минаков), всеобщей истории (заведующий - доктор исторических наук, профессор Т.Н. Гелла), отечественной истории (заведующий - кандидат исторических наук, профессор Г.П. Веркеенко).

На факультете ведется обучение студентов по очной и заочной формам. Заочное отделение исторического факультета действует с 1973 года. Его работу курировали, сменяя друг друга в 1990-2000-е годы, заместители декана А.А. Захаров, Р.М. Абинякин, И.В. Проваленкова, С.М. Никифорова, С.Н. Касторнов. Большую работу по организации учебного процесса на заочном отделении исторического факультета вели и ведут методисты заочного отделения. В 1970-1990-е годы обязанности методиста по заочному отделению выполняла Т.М. Преображенская, а затем ее сменила Н.Е. Картелева. Как и дневное (очное), заочное отделение исторического факультета внесло весьма значительный вклад в подготовку кадров учителей истории и обществознания не только для школ Орловской области, но и для многих регионов России, Украины, Белоруссии, Северного Кавказа и Закавказья. Многие выпускники исторического факультета стали хорошими директорами школ, работниками управлений и отделов народного образования, успешными администраторами в системе государственного управления города Орла и Орловской области, в системе правоохранительных органов.