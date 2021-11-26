ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Учреждение высшего профессионального образования.
Исторический факультет - один из старейших в ИвГУ. Он ведет свою родословную от социально-исторического факультета Иваново-Вознесенского педагогического института, открытого в 1918 г.
В 1920-е - 1930-е гг. здесь работали такие выдающиеся российские историки, как А.А. Кизеветтер, А.З. Манфред, Д.М. Петрушевский, В.М. Хвостов.
В послевоенные годы высокий авторитет истфака поддерживали известные учёные и педагоги: М.М. Бизяева, А.В. Гуськов, Г.И. Иванов, А.В. Конокотин, А.В. Смирнов, А.В. Шипулина, Ю.А. Якобсон.
После преобразования Ивановского педагогического института в университет (1974 г.) факультет перешел на новые учебные планы и получил современную структуру.
В настоящее время традиции истфака поддерживают профессора Д.И. Полывянный, В.Л. Чернопёров, С.М. Усманов, Н.В. Ревякина, Н.Ю. Гвоздецкая, В.М. Тюленев, К.Е. Балдин, В.С. Меметов, А.А. Корников, Ю.А. Ильин.
На факультете работают следующие научные школы:
«Человек в истории: проблемы теории методологии исследования отечественной и зарубежной интеллигенции». Руководитель и члены: доктор исторических наук, профессор Меметов В.С., доктор исторических наук, профессор Усманов С.М., доктор исторических наук, профессор Тюленев В.М.
«Проблемы археологии, истории и культуры Ивановского края». Руководитель и члены: доктор исторических наук, профессор Балдин К.Е., доктор исторических наук, профессор Ильин Ю.А., кандидат исторических наук, доцент Костылева Е.Л.
Научные центры:
Археологический центр и археологический музей. Руководитель: кандидат исторических наук, доцент Костылева Е.Л. Постсоветских исследований. Руководитель: доктор исторических наук, профессор Усманов С.М. НИИ интеллигентоведения. Руководитель: доктор исторических наук, профессор Меметов В.С.
Конференции и публикации
Исторический факультет активно участвует в научной жизни университета. На базе исторического факультета ежегодно проводятся научно-практические конференции регионального, всероссийского и международного уровня, в работе которых принимают участие как известные и опытные исследователи и преподаватели, так и студенты и аспиранты. В рамках данных конференций исследуются проблемы религии, отношений государства и церкви, их отражения в социальной сфере (научные конференции «Государство, общество, церковь в истории России ХХ века»), вопросы истории Ивановского края (конференции по краеведению), а молодые исследователи имеют возможность опубликовать свои труды в рамках работы конференций «Молодая наука в классическом университете».