ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Учреждение высшего профессионального образования.

Исторический факультет - один из старейших в ИвГУ. Он ведет свою родословную от социально-исторического факультета Иваново-Вознесенского педагогического института, открытого в 1918 г.

В 1920-е - 1930-е гг. здесь работали такие выдающиеся российские историки, как А.А. Кизеветтер , А.З. Манфред, Д.М. Петрушевский , В.М. Хвостов.

В послевоенные годы высокий авторитет истфака поддерживали известные учёные и педагоги: М.М. Бизяева, А.В. Гуськов, Г.И. Иванов, А.В. Конокотин, А.В. Смирнов, А.В. Шипулина, Ю.А. Якобсон.

После преобразования Ивановского педагогического института в университет (1974 г.) факультет перешел на новые учебные планы и получил современную структуру.

В настоящее время традиции истфака поддерживают профессора Д.И. Полывянный, В.Л. Чернопёров, С.М. Усманов, Н.В. Ревякина , Н.Ю. Гвоздецкая, В.М. Тюленев, К.Е. Балдин, В.С. Меметов, А.А. Корников, Ю.А. Ильин.

На факультете работают следующие научные школы:

«Человек в истории: проблемы теории методологии исследования отечественной и зарубежной интеллигенции ». Руководитель и члены: доктор исторических наук, профессор Меметов В.С., доктор исторических наук, профессор Усманов С.М., доктор исторических наук, профессор Тюленев В.М.

«Проблемы археологии, истории и культуры Ивановского края». Руководитель и члены: доктор исторических наук, профессор Балдин К.Е., доктор исторических наук, профессор Ильин Ю.А., кандидат исторических наук, доцент Костылева Е.Л.

Научные центры:

Археологический центр и археологический музей. Руководитель: кандидат исторических наук, доцент Костылева Е.Л. Постсоветских исследований. Руководитель: доктор исторических наук, профессор Усманов С.М. НИИ интеллигентоведения. Руководитель: доктор исторических наук, профессор Меметов В.С.

Конференции и публикации

Исторический факультет активно участвует в научной жизни университета. На базе исторического факультета ежегодно проводятся научно-практические конференции регионального, всероссийского и международного уровня, в работе которых принимают участие как известные и опытные исследователи и преподаватели, так и студенты и аспиранты. В рамках данных конференций исследуются проблемы религии, отношений государства и церкви, их отражения в социальной сфере (научные конференции «Государство, общество, церковь в истории России ХХ века»), вопросы истории Ивановского края (конференции по краеведению), а молодые исследователи имеют возможность опубликовать свои труды в рамках работы конференций «Молодая наука в классическом университете».

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