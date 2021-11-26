ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА -отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет - один из старейших в университете. Еще в 1936 году впервые был осуществлен набор на историческое отделение вечернего учительского института. Набор на вечернее отделение в то время был обусловлен отсутствием собственного здания для создаваемого в то время Хабаровского педагогического института. С открытием осенью 1938 года собственного здания был произведен набор был произведен первый набор на исторический факультет пединститута.

Характерно, что первоначально учебный процесс по историческим дисциплинам обеспечивала единая кафедра, история которой начинается со дня открытия института, т.е. с осени 1936 года. Тогда единой исторической кафедрой руководил М.Ф. Тупиков. Первымпреподавателями кафедры были Н.И. Рябов, М.Г.Штейн, Е.И. Тимофеев и другие.

В разные годы деканами факультета были Н. А. Авдеева, А. П. Большаков, С. Ф. Гладкий, В. Н. Дядечкин, Е. Е. Желтоухов, И. Н. Лерман, В. Ф. Лобанов, М. И. Светачев, Н. К. Сопова, Е. Н. Тупиков, П. Х. Чаусов. Сегодня обязанности декана исполняет Макуха Н.А.

Более шести десятилетий на факультете проваодилась подготовка учителей истории. За эти годы факультет окончили тысячи студентов. В разные время они получали дополнительные специальности - филологов (учителей русского и английского языков), социальной педагогики, методики воспитательной работы. В связи с реорганизацией структуры ДВГГУ в 2013 году. Исторический факультет был слит с факультетом восточных языков в Факультет востоковедения и истории. Кафедра Отечественной истории была соединена с кафедрой всеобщей истории под общим названием Кафедра Отечественной и всеобщей истории. Заведующим кафедрой стал д.и.н. В.Н. Тимошенко.

К моменту реорганизации на факультете работало 15 преподавателей. Преподавательский состав исторического факультета являлся одним из самых высоко квалифицированных на Дальнем Востоке. На факультете работало четыре доктора наук и десять кандидатов наук, то есть 93% преподавателей имеют ученую степень. Это один из самых высоких показателей среди факультетов и кафедр университета. На факультете открыты два направления аспирантуры, ведущие подготовку кандидатов наук по специальностям - 7.00.02 - Отечественная история и 07.00.03 - Всеобщая история. Защита кандидатских диссертаций осуществляется в Диссертационном Совете К 212.293.01, действующим в Хабаровском государственном педагогическом университете. Преподаватели факультета ведут активную научную деятельность, результатом которой являются опубликованные монографии, учебно-методические пособия, сборники статей. Факультет поддерживает тесные связи с коллегами других вузов и академических институтов городов России и ряда зарубежных стран. Преподаватели факультета неоднократно выезжали в научные командировки и на стажировки в университеты и колледжи США, Германии, Китая. На кафедрах факультета проходили стажировки студенты-историки из Германии, США, КНР, Швейцарии.

Большинство учителей истории школ Хабаровского края - выпускники факультета. Многие из них отмечены правительственными наградами, являются заслуженными учителями, отличниками народного образования, победителями престижных профессиональных конкурсов. Среди окончивших исторический факультет известный дальневосточный писатель Николай Наволочкин, автор учебников по отечественной истории, доктор исторических наук А. А. Данилов А. А. и другие.

Два выпускника Н.В. Свердлов и В.В. Романов в разные годы работали ректорами университета.