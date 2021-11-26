ИЛЬИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (1996), научный сотрудник Отдела новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 16 августа 1970 года в Ленинграде. В 1992 году окончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1992 по 1996 год обучался в аспирантуре кафедры истории Санкт-Петербургского аграрного университета.

В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Метод “взаимного обучения” и русское прогрессивное общество. К проблеме просветительства в идеологии и практике либералов 1815—1825 гг.».

В 1998–2000 годах – старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Петергоф».

С 2000 по 2003 год обучался в докторантуре СПбГУ.

В 2003–2004 годах работал редактором в издательстве «Дмитрий Буланин».

В 2004–2011 годах – редактор, затем главный редактор издательства «Нестор-История».

В 2011–2013 годах – старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН.

С 2013 года – старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. С того же года ­– ученый секретарь Отдела новой истории России.

Автор более 200 научных публикаций. В область научных интересов входят политическая истории России XIX века, история общественного движения и общественно-политической мысли, биографика, историография, источниковедение, археография.

Сочинения

Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. СПб., 2004;

Между заговором и престолом: Я.И. Ростовцев в событиях междуцарствия 1825 года. СПб., 2008;

Правительственная политика и общественное движение 1810-х–1820-х гг. в отражении новонайденных записок и писем С.П. Трубецкого // Власть, общество, армия: от Павла I к Александру I. Труды ист. ф-та Санкт-Петербургского гос. уни-та. СПб., 2013;

Биографический словарь действительных членов Императорской Академии наук – несостоявшийся проект академика В.В. Латышева // Петербургский исторический журнал. Исследования по российской и всеобщей истории. 2015. № 3;

Н.Ф. Дубровин и историко-научные исследования в Академии наук в конце XIX – начале ХХ вв. // Академия наук в контексте историко-научных исследований (XVIII – первая половина ХХ вв.) / Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники РАН. Отв. сост. Г.И. Смагина. СПб., 2016. С. 203-221;

Непременный секретарь Академии наук Н. Ф. Дубровин: административная и научно-организационная деятельность (1893—1904 гг.) // Академия наук в контексте историко-научных исследований (XVIII – первая половина ХХ вв.). СПб., 2016. С. 595-631;

Письма М.В. Нечкиной к В.А. Пушкиной (1979–1983 гг.) как исторический и историографический источник // Российская история XIX—XX веков: Государство и общество. События и люди. СПб., 2013.