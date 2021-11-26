ХАБИБУЛЛИН РУСТЕМ КАМИЛЕВИЧ

Родился в1957 г. Окончил Башкирский государственный университет в 1980 г.

Кандидатская диссертация : Объединенный комитет шоп-стюардов английской компании «Лукас Аэроспейс» в борьбе за интересы трудящихся ( 70-е годы XX века) (Пермский гос. ун-т, 1988).

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежной истории, декан исторического факультета Башкирского государственного университета.

Область интересов : Проблемы перестройки военной индустрии и конверсии в США и странах Зап. Европы.

Сочинения: Автор около 80 публикаций по истории США и Великобритании, в т.ч. 3-х монографий

Военная индустрия США: проблемы реструктуризации и конверсии после окончания холодной войны. Уфа, 2003.

Соединенные штаты Америки: конец эпохи холодной войны. Уфа, 2004.

Соединенные Штаты Америки после окончания холодной войны: «Мирный дивиденд» и военные приоритеты. Уфа, 2005.