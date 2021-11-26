ХАБИБУЛЛИН РУСТЕМ КАМИЛЕВИЧ
Родился в1957 г. Окончил Башкирский государственный университет в 1980 г.
Кандидатская диссертация: Объединенный комитет шоп-стюардов английской компании «Лукас Аэроспейс» в борьбе за интересы трудящихся ( 70-е годы XX века) (Пермский гос. ун-т, 1988).
Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежной истории, декан исторического факультета Башкирского государственного университета.
Область интересов: Проблемы перестройки военной индустрии и конверсии в США и странах Зап. Европы.
Сочинения: Автор около 80 публикаций по истории США и Великобритании, в т.ч. 3-х монографий
Военная индустрия США: проблемы реструктуризации и конверсии после окончания холодной войны. Уфа, 2003.
Соединенные штаты Америки: конец эпохи холодной войны. Уфа, 2004.
Соединенные Штаты Америки после окончания холодной войны: «Мирный дивиденд» и военные приоритеты. Уфа, 2005.