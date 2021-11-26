ГУСЕЙНОВА ЗИВАР МАХМУДОВНА

ГУСЕЙНОВА ЗИВАР МАХМУДОВНА - исследователь истории и теории древнерусского церковнопевеского искусства.

В 1975 году окончила Ленинградскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова , ученица профессора М.В. Бражникова. В 1975-1983 годах работала преподавателем Туркменского государственного педагогического института искусств.

В 1982 году в Ленинградской консерватории защитила кандидатскую диссертацию «Принципы систематизации древнерусской музыкальной письменности XI-XIV веков: (К проблеме дешифровки ранней формы знаменной нотации)». С 1983 года преподает в Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) консерватории, с 1999 года профессор. В 1995 году в Санкт-Петербургской консерватории защитила докторскую диссертацию ««Извещение» Александра Мезенца и теория музыки XVII века».

Первые научные труды Гусейновой были посвящены проблеме атрибуции древнерусских песнопений, имеющих указания на авторское творчество, а также текстологическому анализу произведений. Вскоре она приступила к изучению древних форм знаменного письма. Основным направлением в научной работе Гусейновой стало исследование древнерусских памятников музыкально-теоретической мысли (азбук певческих, кокизников, фитников). На основании рукописных источников, трактата дидаскала Александра Мезенца «Извещение… желающим учитися пению» (1670) и др., в том числе и впервые вводимых в научный оборот, Гусейнова восстановила историю развития русских средневековых музыкально-теоретических руководств, исследовала их типологию, установила связи, которыми «Извещение...» соединено с предшествующими ему памятниками. Автору удалось раскрыть роль этого трактата в развитии знаменного распева, рассмотреть такие фундаментальные теоретические проблемы, как система попевок, лиц и фит, киноварных степенных помет, признáков. Кроме того, часть работ Гусейновой посвящена изучению отдельных произведений и крупных циклов и сборников песнопений.

Сочинения:

К вопросу об атрибуции памятников древнерусского певческого искусства: (На примере ркп. Соловецкого собр., № 690/751) // Источниковедение лит-ры Др. Руси: [Cб. ст.]. Л., 1980. С. 191-203;

Стихиры Евангельские - один из видов праздничных стихир: (Опыт текстол. исслед.) // Проблемы рус. муз. текстологии: (По пам-кам рус. хоровой лит-ры XII-XVIII вв.): Сб. Л., 1983. С. 78-93;

Знаменная нотация XII-XIV веков. // Невские хоровые ассамблеи: Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Прошлое и настоящее рус. хоровой культуры». Л., 18-24 мая 1981 года М., 1984. С. 44-45;

Комбинаторный анализ знаменной нотации XI-XIV веков // Проблемы дешифровки древнерус. нотаций: Сб. науч. тр. Л., 1987. С. 27-49;

Руководства по теории знаменного пения XV века (источники и редакции) // Древнерусская певческая культура и книжность: Сб. науч. тр. Л., 1990. С. 20-46. (Пробл. музыкознания; Вып. 4)