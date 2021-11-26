ГУЛЕГИНА МАРИЯ АГАСОВНА

ГУЛЕГИНА МАРИЯ АГАСОВНА - российская певица, заслуженная артистка БССР.

В 1983 году окон­чи­ла Одес­скую консерваторию. В 1983-1990 годах со­ли­ст­ка Бе­ло­русского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та . 3-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени П.И. Чай­ков­ско­го (1986). Её ме­ж­ду­народный де­бют со­сто­ял­ся в те­ат­ре «Ла Ска­ла» в 1987 году (пар­тия Аме­лии, «Бал-мас­ка­рад» Дж. Вер­ди).

С конца 1980-х годов вы­сту­па­ла на за­ру­беж­ной сце­не в итальянских операх, в пар­тии Тос­ки (одноименная опера Дж. Пуччини) де­бю­ти­ро­ва­ла в Гам­бур­ге, Бер­ли­не, Ве­не, Сан-Фран­ци­ско и Чи­ка­го. В 1995 году де­бю­ти­ро­ва­ла в Ри­ме (Ле­ди Мак­бет в «Мак­бе­те» Вер­ди) и Па­ри­же (Аби­гайль в «На­бук­ко» Вер­ди). В 1996 году впер­вые вы­сту­пи­ла на сце­не те­ат­ра «Ко­вент-Гар­ден» (за­глав­ная пар­тия в «Фе­до­ре» У. Джор­да­но). Сре­ди других пар­тий - Ли­за в «Пи­ко­вой да­ме» П.И. Чай­ков­ско­го . В Рос­сии Гулегина ре­гу­ляр­но участ­ву­ет в спек­так­лях Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра, в 2004 году пе­ла в со­ста­ве труп­пы московсокого те­ат­ра «Ге­ли­кон-опе­ра».