ГУЛЕГИНА МАРИЯ АГАСОВНА
ГУЛЕГИНА МАРИЯ АГАСОВНА - российская певица, заслуженная артистка БССР.
В 1983 году окончила Одесскую консерваторию. В 1983-1990 годах солистка Белорусского театра оперы и балета. 3-я премия Международного конкурса имени П.И. Чайковского (1986). Её международный дебют состоялся в театре «Ла Скала» в 1987 году (партия Амелии, «Бал-маскарад» Дж. Верди).
С конца 1980-х годов выступала на зарубежной сцене в итальянских операх, в партии Тоски (одноименная опера Дж. Пуччини) дебютировала в Гамбурге, Берлине, Вене, Сан-Франциско и Чикаго. В 1995 году дебютировала в Риме (Леди Макбет в «Макбете» Верди) и Париже (Абигайль в «Набукко» Верди). В 1996 году впервые выступила на сцене театра «Ковент-Гарден» (заглавная партия в «Федоре» У. Джордано). Среди других партий - Лиза в «Пиковой даме» П.И. Чайковского. В России Гулегина регулярно участвует в спектаклях Мариинского театра, в 2004 году пела в составе труппы московсокого театра «Геликон-опера».