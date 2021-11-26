ГРАЧ Эдуард Давидович

Российский скри­пач , пе­да­гог, народный артист СССР (1991).

В 1953 окон­чил Моск. конс. по клас­су А. И. Ям­поль­ско­го, в 1958 – ас­пи­ран­ту­ру под рук. Ям­поль­ско­го и Д. Ф. Ой­ст­ра­ха. 3-я пр. Ме­ж­ду­нар. кон­кур­са им. М. Лонг – Ж. Ти­бо в Па­ри­же (1955). С 1953 со­лист Мос­кон­цер­та, с 1975 – Моск. фи­лар­мо­нии. С 1964 иг­рал в фп. трио с Е. В. Ма­ли­ниным и Н. Н. Ша­хов­ской. Вы­сту­па­ет так­же как аль­тист. С 1989 пре­по­да­ёт в Моск. конс. (с 1990 проф., в 1995–98 зав. ка­фед­рой), на ос­но­ве сво­его клас­са ор­га­ни­зо­вал ка­мер­ный ор­кестр «Мос­ко­вия», с ко­то­рым га­ст­ро­ли­ру­ет в ка­че­ст­ве ди­ри­жё­ра. Про­во­дит мас­тер-клас­сы в Рос­сии и за ру­бе­жом. Ини­циа­тор соз­да­ния и пред. жю­ри Ме­ж­ду­нар. кон­кур­са им. А. И. Ям­поль­ско­го (1996, Дуб­на; 1999, 2002, Пен­за; 2006, Мо­ск­ва).