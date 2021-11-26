ГОЗНАК, МУЗЕЙ

Музей истории государственных бумаг России Санкт-Петербургской бумажной фабрики «Гознак».

До революции в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг было два музея: один при бумагоделательном, другой - при испытательном отделении. Первый музей в 1897 году основал инженер-технолог Н.А. Резцов, работавший в это время заведующим бумагоделательным отделением Экспедиции.

Это был первый в России музей писчебумажного дела. Он знакомил с развитием бумажного производства в стране и, в частности, в Экспедиции Заготовления Государственных бумаг. Здесь были представлены коллекции образцов сырья и бумаги, как российских, так и зарубежных фабрик. Гордостью музея была экспозиция образцов бумаги с водяными знаками.

В музее при испытательном отделении Экспедиции можно было ознакомиться с образцами государственных бумаг (банкнотами, облигациями, векселями и др.), иллюстрированными изданиями, отпечатанными в Экспедиции, образцами гальванопластических художественных изделий. Музеи работали на предприятии до 1919 года. В этот период печатное и граверно-художественное отделения эвакуировали в Москву , вместе с ними были перевезены и экспонаты музеев. Сегодня они хранятся в Спецфонде ФГУП "Гознак". В 1977 году на фабрике открылся музей, отображающий историю организации и развития Ленинградской бумажной фабрики Гознака.

Сегодня посетители могут ознакомиться с экспозицией, представляющей собой единое выставочное пространство в 4 залах площадью около 200 квадратных метров. Материал, представленный в залах, связан между собой хронологически и охватывает исторический период с петровских времен и до наших дней. Текстовые и иллюстративные материалы позволят посетителям осматривать выставку без экскурсовода. Редкие примеры литофаний, черпальных форм, образцов бумаги с водяными знаками, а также использование компьютерной техники в качестве презентационного оборудования позволили создать современную экспозицию.

В первом зале представлена история государственных бумаг, начиная с появления гербовой бумаги, денежные реформы XVIII и XIX века Экспедиции заготовления государственных бумаг за первые сто лет ее работы. Особое место в этом зале занимают письменный стол и кресло управляющего Экспедицией князя Б.Б. Голицына.

Второй зал посвящен работе предприятия в начале XX века. Фотоматериалы дают представление о том, как вручную отливалась бумага; все отделения Экспедиции: бумагоделательное, печатное, граверно-художественное и ремонтно-механическое. В витрине экспозиции представлены печатные издания этого уникального предприятия. Здесь же можно увидеть на фотографиях театр Экспедиции, ее Техническую школу, церковь, магазин и другие подразделения ЭЗГБ. С советским периодом деятельности Санкт-Петербургской бумажной фабрики и ее настоящим днем можно ознакомиться в третьем зале. В одной из витрин зала представлена рекламная продукция Федерального государственного унитарного предприятия «Гознак». Посетители могут сами на старинных табельных часах на специальной карточке проставить время своего прихода и ухода из музея.

В четвертом зале выставки представлена бумага с водяными знаками. Здесь можно увидеть гербовую бумагу, изготовленную в XVIII-XIX веках, бумагу для документов и банкнот, почтовую бумагу, черпальные формы и водяные знаки с портретами политических вождей, писателей и поэтов, с изображением достопримечательностей. В витрине зала выставлены денежные знаки, которые изготавливались сначала в Экспедиции заготовления государственных бумаг, а затем уже в советское время в Объединении «Гознак». Украшением этого зала являются литофании (восковые копии) с картин Айвазовского, Джорджоне , выполненные художниками Гознака.

Принимаются заявки на посещение и осмотр экспозиции. Посещение музея (индивидуальное и группами) бесплатное.

Иллюстрации:

Музей истории государственных бумаг России Санкт-Петербургской бумажной фабрики «Гознак».