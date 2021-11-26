ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, МУЗЕЙ

Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские».

Горки Ленинские сегодня – это не музей одной, хотя и важной темы нашей истории. В наши дни идет неуклонный процесс восстановления популярности Горок Ленинских, в основе которого лежит многопрофильность его развития.

Десятки тысяч соотечественников, туристов со всех концов планеты приезжают в музей-заповедник, чтобы познакомиться с его памятниками, экспозициями музеев, выставками, поучаствовать в программах, да и просто отдохнуть в старинном парке, почувствовать тысячелетнее прошлое этого края.

Музей-заповедник ставит перед собой серьезные задачи по развитию выставочной работы вне его пределов. Участие в выставочных проектах туристических компаний в «Крокус-Сити», журнала «Туризм и отдых» на ВВЦ и некоторых других позволили открыть для более широкой общественности разнообразие тематики, форм работы музея-заповедника «Горки Ленинские» и его возможности по приему посетителей. Создание выездных вариантов выставочной деятельности продиктовано интересом, который проявляют отечественные и зарубежные учреждения культуры к богатой музейной коллекции Горок.

Ежегодно музей-заповедник принимает участие в международном фестивале «Интермузей», организуемом Министерством культуры Российской федерации. Первый выставочный стенд музея-заповедника был представлен на этом форуме в 1999 году. Музей-заповедник открыт не только для посетителей, но и для различных форм сотрудничества с организациями. Горки Ленинские становятся привлекательным местом для проведения корпоративных мероприятий, участники которых имеют возможность соединить познавательный отдых с решением деловых проблем. Здесь проходят форумы политических партий, движений, различных организаций.

Сегодня сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские» обращают особое внимание на выполнение просветительской функции. Готовятся новые книги, информационные материалы, выставки, экспозиции, тематические экскурсии, культурно-образовательные программы. Вместе с тем главной заботой работников является сбережение материального и нематериального наследия предков. Таким же «островком» является и уникальный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские».

Сохранить для нынешних и грядущих поколений эту территорию, сберечь памятники, расположенные на ней, создать привлекательные условия для туризма, отдыха, познания противоречивых страниц отечественной истории, проведения культурных, деловых и досуговых мероприятий - в этом работники музея-заповедника видят главный смысл своей работы.

Иллюстрации:

Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские».