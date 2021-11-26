ГОЛОВИНА Вера Александровна

Родилась в 1945 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1969 г.

Кандидатская диссертация : Частное хозяйство в Египте эпохи Среднего царства (по материалам папируса hk' -nht) (МГУ, 1976).

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, заведующая Отделом сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН. Заместитель главного редактора журнала «Вестник древней истории» (Издательство «Наука»), заведующая отделом Древнего Востока в «Вестнике древней истории».

Область интересов : Археология и история Древнего Египта 3-1 тыс. до н.э., история Древнего Ближнего Востока, история и археология древнего Средиземноморья.

Сочинения: Древний Египет: боги и герои. М.,1995;

Жена царева Нефертари Меритенмут // Женщина в античном мире. М.,1995.

КDB: форма земельной аренды в Египте эпохи Среднего царства // Вестник древней истории. 1986. №2;

И-т hmw-k’ в Египте эпохи Среднего царства // Вестник древней. 1992. №1.

Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). 3 изд. М., 2010 (в соавторстве)

Всемирная история. История древнего мира. 5 класс. Учебник для общеобразовательных школ. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: Мнемозина, 2013. 6-е изд-е. 272 с. (в соавторстве)