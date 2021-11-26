ГОЛОВИН Виктор Петрович

Родился в 1954 г., г. Ташкент. Окончил Отделение истории искусства исторического факультет МГУ в 1976 г.

Кандидатская диссертация : О взаимосвязи скульптуры и живописи в период раннего Возрождения в Италии (Отделение истории искусства исторического факультета МГУ, 1981).

Докторская диссертация : Мир художника раннего итальянского Возрождения (Там же, 2002).

Доктор искусствоведения, профессор . Работал заведующим кафедрой всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ, был членом Ученого совета исторического факультета МГУ.

Член правления Межрегионального общества истории искусства, члег московского отделения международного Общества Данте Алигьери, член редколлегии периодического издания «Итальянский сборник», эксперт высших учебных заведений Министерства образования РФ.

Учитель : В.Н.Гращенков

Область интересов : Искусство эпохи Возрождения, социальная история искусства, проблемы западно-европейской скульптуры.

Сочинения: Рельеф с изображением Мадонны из собрания Эрмитажа. К характеристике художественной мастерской раннего Возрождения // Музей’87. М., 1987;

Микеланджело: скульптра, живопись, архитектура. М., 1990;

Средневековая традиция в практике ренессансных художественных мастерских Италии // Культура Возрождения и средние века. М., 1993;

Профессиональные объединения художников в Италии XIII–XVI веков // Искусство и культура Италии эпохи Возрождения и Просвещения. М., 1997;

Записки Нери ди Биччи. К вопросу о реконструкции самосознания художника XV века // Вопросы искусствознания. 1997. № 2 (XI);

Шедевры и деньги. Итальянское искусство раннего Возрождения с финансовой точки зрения // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2001. Вып. 3(17);

Мир художника раннего итальянского Возрождения. М., 2002.

Записки художника Нери ди Биччи и алтарный образ «Вознесение Марии» из собрания ГМИИ // Итальянский сборник. М., 2003. Вып. 3. С. 85 — 91.