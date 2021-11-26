ГЕЛИКОН-ОПЕРА

ГЕЛИКОН-ОПЕРА - мо­с­ков­ский му­зы­каль­ный те­атр «Ге­ли­кон-опе­ра» под ру­ко­во­дством Д. А. Берт­ма­на, ос­но­ван ре­жис­сё­ром Берт­ма­ном, ди­ри­жё­ром К. К. Ти­хо­но­вым и груп­пой вы­пу­ск­ни­ков ГИТИСа.

От­крыт в 1990 году опе­рой «Мав­ра» И. Ф. Стра­вин­ско­го. Рас­по­ло­жен в зда­нии бывшей усадь­бы Ша­хов­ских - Гле­бо­вых - Стреш­не­вых (вос­ста­нов­ле­но в 1884-1885 годах, ар­хи­тек­то­ры А. С. Ка­мин­ский, К. В. Тер­ский).

На­чав с опер­ных ра­ри­те­тов («Ту­да и об­рат­но» П. Хин­де­ми­та, «Блуд­ный сын» К. Де­бюс­си , «Мад­да­ле­на» С. С. Про­кофь­е­ва, «Ун­ди­на» П. И. Чай­ков­ско­го), те­атр вско­ре пред­ста­вил соб­ственную ин­тер­пре­та­цию ве­ду­щих про­из­ве­де­ний клас­сического ре­пер­туа­ра («Ев­ге­ний Оне­гин» и «Пи­ко­вая да­ма» Чай­ков­ско­го, «Цар­ская не­вес­та» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Кар­мен» Ж. Би­зе, «Тра­виа­та», «Аи­да» и «Фаль­стаф» Дж. Вер­ди и др.).

По­сле 2000 года здесь впер­вые в Рос­сии про­зву­чал ряд опер ком­по­зи­то­ров XX века («Лу­лу» А. Бер­га, «Сред­ст­во Мак­ро­пу­ло­са» Л. Яна­че­ка, «Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток» Ф. Пу­лен­ка), а так­же XVIII века («Пётр Ве­ли­кий» А. Грет­ри, «Пи­рам и Фис­ба» Дж. Ф. Лэм­па).

Стиль по­ста­но­вок, соз­дан­ный Берт­ма­ном и ху­дож­ни­ка­ми И. А. Неж­ным и Т. Г. Ту­лубь­е­вой, со­че­та­ет современные сце­нические приё­мы с тра­ди­ция­ми русского пси­хо­ло­гического те­ат­ра.

Главный ди­ри­жёр - В. А. Понь­кин (с 2002 год). С те­ат­ром со­труд­ни­ча­ют ди­ри­жё­ры Г. Н. Ро­ж­де­ст­вен­ский, М. Л. Рос­тро­по­вич, Е. В. Браж­ник. «Галикон-опера» осу­ще­ст­в­ля­ет со­вме­ст­ные по­ста­нов­ки с Ма­ри­ин­ским те­ат­ром , ря­дом за­ру­беж­ных опер­ных ком­па­ний. Не­сколь­ко спек­так­лей пе­ре­не­се­ны на сце­ны те­ат­ров Ека­те­рин­бур­га, Ка­ли­нин­гра­да, Вол­го­гра­да, Крас­но­да­ра.

Иллюстрация:

«Ге­ли­кон-опе­ра». Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)