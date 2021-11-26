ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ МУЗЕЙ

Гаврилово-Посадский краеведческий музей.

Решением Исполкома Гаврилово-Посадского райсовета Ивановской области от 14 апреля 1960 года был создан оргкомитет по организации местного краеведческого музея.

В августе 1960 года Исполком районного Совета выделил из бюджета 4 тысячи рублей на приобретение оборудования для музея.

Он разместился временно в двух небольших комнатах в здании Дома пионеров по ул. Октябрьской. Началось активное комплектование фондовой коллекции музея. В соответствии с решением Ивановского облисполкома от 24 декабря 1971 года Гаврилово-Посадский Народный краеведческий музей становится филиалом Ивановского областного краеведческого музея.

Наиболее интересными из скомплектованных в те годы коллекций являются: коллекция народного костюма ХVIII-ХХ веков, предметов крестьянского быта, фотографии и открытки с видами города, нумизматическая коллекция.

Три клада медных монет, найденных на территории района, материалы по истории конного завода, коллекция вышитых картин. В музее работает постоянная выставка «Из истории Гаврилова Посада», на которой представлены предметы городского и крестьянского быта, изделия народных промыслов и ремесел, которые не только изготавливались в здешних местах, но и продавались на ярмарках и характеризуют город как крупный торговый центр на пересечении главных дорог центральной России.

Достаточно интересен и разнообразен текстильный фонд. Именно с коллекции народного и городского женского костюма начался музей. Это сарафаны разного кроя, рубахи женские и мужские косоворотки, кофты-казаки, передники, платья «парочки», головные платки, шали, скатерти, ткани, образцы ткачества, в том числе льняного, лапти, кожаные ботинки на шнуровке, коллекция вышитых картин в технике «крест», выполненная Ю. Аретинским и подаренная музею. Большой популярностью пользуются предметы из археологической коллекции, найденные в неоднократных археологических раскопках на территории района Верхневолжской экспедицией в разные годы.

К эпохе неолита относятся орудия труда из кости и камня. Эпоха бронзы представлена хорошо сохранившимися боевыми сверлеными топорами разной формы, костяными проколами, женскими украшениями. Эпоха раннего железа характеризуется фрагментами древних сосудов сетчатой керамики.

Иллюстрации:

Гаврилово-Посадский краеведческий музей.