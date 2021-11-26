ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА ВГСПУ

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Факультет - ровесник вуза. Он создан в 1931 году как историко-экономическое отделение. После ряда реорганизаций в 2009 году был образован факультет истории и права, объединяющий 4 кафедры (истории России, всеобщей истории, кафедры права, теории и методики преподавания истории и обществознания).

В настоящее время факультет ведет подготовку студентов по направлению 050100 «Педагогическое образование»: профили подготовки бакалавров «История», «Обществознание», «Право». Зачисление на дневную форму обучения всех профилей проводится по результатам единого государственного экзамена по предметам: обществознание, история, русский язык. Срок обучения на дневной форме – 4 года.

Вторая ступень обучения - магистратура 050100.68 Педагогическое образование - представлена следующими образовательными программами: «Историко-краеведческое образование», «История и культура России» (вступительный экзамен - история России), «Всемирная история и культура» (вступительный экзамен - новая и новейшая история зарубежных стран), «Правовое образование», «Правовая защита детства» (вступительный экзамен - правоведение), «Теория и методика обучения истории», «Обществоведческое образование» (вступительный экзамен - теория и методика обучения истории). Все вступительные испытания проводятся в устной форме. Срок обучения в магистратуре 2 года.

На отделении заочного обучения преподаватели факультета ведут подготовку студентов по профилям бакалавриата «История», «Обществознание», «Право». Вступительные испытания на заочную форму обучения проводятся по программам, формируемым университетом на основе программ, разработанных Министерством образования и науки России (результаты ЕГЭ, либо экзамены, проводимые вузом: обществознание, история, русский язык). Срок обучения на заочной форме - 5 лет.

Подготовка специалистов на факультете осуществляется научно-педагогическим коллективом (профессорами, доцентами, старшими преподавателями, ассистентами) четырех кафедр - истории России, всеобщей истории, теории и методики преподавания истории и обществознания, кафедры права.

Факультет располагает хорошей учебной базой: четыре учебно-методических кабинета, кабинет информатики, кабинет-музей археологии, этнографии и истории края, лаборатория истории материальной культуры. Кабинеты, оборудованные современными мультимедийными технологиями, являются базой для организации учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов и школьников: здесь проходят заседания археологического клуба "Горизонт" (руководитель - доктор исторических наук, профессор кафедры истории России А.В. Кияшко), клуба старшеклассников и студентов "Легенда" (руководитель - кандидат исторических наук, профессор кафедры истории России В.И. Мамонтов), кружков по этнографии, по истории края, заседания проблемных групп, школа Юного историка (руководитель школы - доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Е.Ю. Болотова).

После первого курса студенты-историки проходят археологическую или музейную практику, приобретают навыки полевых исследований (раскопки городищ, древних захоронений), а также необходимые знания в области музееведения и экскурсоведения. После второго курса все студенты получают возможность обучиться архивному делу, столь важному в научной деятельности исследователя. С третьего курса студенты начинают педагогическую деятельность в базовых школах и детских оздоровительных учреждениях практикантами и стажерами. Студенты по профилю «Право» проходят практику в правоохранительных органах (Арбитражный суд Волгоградской области, районные суды, Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области).

Студенты под руководством преподавателей проводят научные исследования по истории и культуры родного края, охранные исследования разрушающихся археологических памятников Нижневолжского региона, изучают историко-культурное наследие Волго-Донского региона, проблемы социально-экономического и политического развития России в XVIII-XX веках. Результаты этих исследований апробируются на студенческих конференциях ВГСПУ, а также на ежегодных региональных конференциях студентов и молодых ученых Волгограда и Волгоградской области.

Лучшие работы публикуются в вестнике СНО. Традиционно студенты факультета завоевывают призовые места в научных студенческих конференциях. По результатам научной деятельности лучшим студентам 3-5-х курсов присваивается звание «студент-исследователь», что дает им право на работу в архивах, индивидуальный план обучения и повышенную стипендию.

Выпускники факультета истории и права могут продолжить образование в аспирантуре по направлениям «Отечественная история», «Всеобщая история» при кафедрах факультета.