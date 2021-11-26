ЕЖОВА Галина Васильевна

Родилась 22.12.1959, г. Душети Грузинской ССР. Окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) в 1981 г.

Кандидатская диссертация : Национальный комитет «Свободная Германия» (1943-1945 гг.): некоторые проблемы источниковедения и историографии (ЛГУ, 1987).

Докторская диссертация : Великая Отечественная война и антифашистское движение «Свободная Германия»: сравнительно-исторический анализ российской и немецкой литературы (Северо-Западная академия госслужбы службы, 1998).

Профессор кафедры истории и политологии Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Учителя : Р.С. Мнухина, К.Б. Виноградов.

Область интересов : Отечественная и всеобщая история, методология. История российского и зарубежного антифашистского и национально-освободительного движения. Россия и Советский Союз в мировой политике XX в.

Сочинения: Национальный к-т «Свободная Германия» – центр немецкого антифашистского движения в Великой Отечественной войне // Клио. 1997. № 3;

Великая Отечественная война и движение «Свободная Германия». СПб., 1998;

Немецкие антифашисты на фронтах Великой Отечественной войны. СПб., 1998.