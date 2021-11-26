ЕНДИРЯКОВА Наиля Габбасовна

Родилась в 1948 г. Окончила Казанский государственный университет в 1973 г.

Кандидатская диссертация : Исторические взгляды Любена Каравелова (Казань, 1979).

Работала доцентом кафедры всеобщей истории Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.

Область интересов : Исторические и общественно-политические воззрения болгарских демократов 60-70-х гг. ХХ века

Сочинения: Болгаро-греческая борьба в интерпретации Л. Каравелова // Гуманитарные науки, их закономерности. Казань, 1977;

Теоретические основы исторических воззрений Л. Каравелова // Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Народная республика Болгария. М., 1979. № 3;

История болгарского национально-освободительного движения в освещении Л. Каравелова // Российская цивилизация в условиях трансформации: региональный аспект. Чебоксары, 2003;

Южнославянские революционные демократы о проблеме Балканской федерации // Проблемы зарубежной истории и историографии. Чебоксары, 2004.