ЕМАНОВ Александр Георгиевич

Родился 31.10.1958. Окончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ) в 1982 г.

Кандидатская диссертация : Система торговых связей Кафы (XIII – XV вв.) (ЛГУ, 1986).

Докторская диссертация : Образование городской коммуны Кафы (до сер. XV в.) (Уральский государственный университет, 1997).

Профессор , с 1998 года заведующий кафедрой археологии, истории древнего мира и средних веков Института истории и политических наук Тюменского государственного университета

Область интересов : Медиевистика, византиноведение, вспомогательные исторические дисциплины, история мировых цивилизаций (доиндустриальная эпоха).

Сочинения: Север и Юг в истории коммерции: На материалах Кафы XIII – XV вв. Тюмень,1995;

История мировых цивилизаций: Учеб.-метод. пособ. Тюмень, 2001. Ч.1-2 (в соавт. с С.В. Кондратьевым, Л.А. Дрябиной, В.Т. Галкиным, И.В. Бобровым); 2-е изд. Тюмень, 2004;

История мировых цивилизаций: (Доиндустриальная эпоха): Мультимед. учеб. Тюмень, 2003 (в соавт. с Л.А. Дрябиной, В.Т. Галкиным);

Культурология: Учеб.-метод. пособ. Тюмень, 2004. Ч.1-2 (в соавт. с А.В. Павловым, В.Г. Богомяковым и др.)