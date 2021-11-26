В закладки
ЕЛИЗОВСКИЙ МУЗЕЙ
Елизовский районный краеведческий музей был открыт в 1987 году на базе Народного музея "Боевой и трудовой славы" города Елизово.
В музее функционируют следующие залы: зал этнографии (коренное население Камчатки, эмигранты - Корея); зал современной истории (репрессии 1930-х - 50-х годов); зал демократических движений на Камчатке (афганская война); зал природы и природных ресурсов Камчатки, включая информацию по Долине гейзеров, экологии, природоохранных территорий Камчатки; залы антропологии и археологии.
При музее создан этнический клуб "Уйритчах" по изучению ительменского, корякского, эвенского и чукотского языков.
Иллюстрации:
Елизовский районный краеведческий музей.
276
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится