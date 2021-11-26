ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «ИСТОРИЯ»

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «ИСТОРИЯ» - Российское научно-популярное издание по истории.

Является периодическим изданием Института всеобщей истории РАН.

Идея создания электронного научно-образовательного журнала по истории возникла в 2005 году, когда в рамках деятельности Научно-образовательного центра по истории были подготовлены несколько прототипов электронного журнала. В то время электронный журнал воспринимался не в качестве самостоятельного средства массовой информации, публикуемого в Интернете на регулярной основе, а в качестве сетевого аналога традиционного печатного издания. Уровень развития информационных технологий и уровень IT-квалификации профессиональных историков не позволил разработать эффективных электронных инструментов, позволяющих решать актуальные задачи в современном историческом знании. К 2009 году ситуация значительно изменилась. Интернет прочно вошел в повседневную жизнь практически всех историков России. Даже представители старшего поколения историков, после определенного психологического сопротивления, вынуждены все больше использовать в своей работе информационные технологии, включая переписку по электронной почте, использование разнообразных поисковых систем, чтение он-лайн версий различных газет и журналов. Однако, решительная инициатива по созданию электронного научно-образовательного журнала «История» исходила от региональных историков, которые смогли обосновать актуальную необходимость такого издания и донести свой импульс до широких кругов исторической общественности. Временной точкой отсчета для электронного журнала можно считать V Всероссийское научно-методическое совещание деканов и заведующих кафедрами классических университетов и вузов, состоявшееся с 31 марта по 1 апреля 2009 года в Москве на базе Президиума Российской академии наук. Участники Совещания, организованного Институтом всеобщей истории РАН, Государственным академическим университетом гуманитарных наук и Научно-образовательным центром по истории при участии Министерства образования и науки РФ, высказали предложение об учреждении подобного издания. По их мнению, оно могло бы стать электронным СМИ для публикации научных статей по наиболее актуальным направлениям исторических исследований. Участники совещания высказались в поддержку идеи о том, что редакция журнала должна работать на институциональной базе ИВИ РАН, как одного из крупнейших в мире научно-исследовательских центров по истории, проводящего активную политику по интеграции с вузами России и стран СНГ. Вместе с тем были высказаны многочисленные предложения по составу редакционных коллегий и тематическим выпускам. Особое внимание участники совещания просили уделить вопросу о включении подобного издания в перечень ВАК, продвижении его в Интернете и в научных рейтинговых системах. Многогранный характер поставленных задач потребовал достаточно длительного времени для проработки концептуальных, организационных и программно-технологических вопросов. На протяжении 2009 года была подготовлена концепция журнала, разработаны его научно-методические и организационные принципы, осуществлена регистрация в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-38331 от 08 декабря 2009 года). В начале 2010 года вышел в свет первый выпуск Электронного научно-образовательного журнала «История», а уже в 2011 году журнал получил признание со стороны ВАК.

В соответствии с международными стандартами для сетевых (Интернет) изданий, в 2013 году был осуществлен переход Электронного научно-образовательного журнала «История» на качественно новую техническую платформу JES (Journal of Education and Science), которая в полной мере отвечает современным требованиям в области научной периодики. Отдельные выпуски, по желанию редакционных коллегий, публикуются также и на традиционном бумажном носителе информации, но основной акцент делается на сетевой характер журнала. В настоящее время периодичность издания составляет 4 квартальных плановых выпуска, а также дополнительные тематические выпуски по различным вопросам исторических исследований, но не чаще 1 выпуска в месяц. Научные статьи, публикуемые в журнале, соответствуют Номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной Приказом № 59 Минобрнауки России от 25 февраля 2009 года (в редакции Приказов Минобрнауки РФ № 294 от 11 августа 2009 года и № 5 от 10 января 2012 года).

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