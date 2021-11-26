ЕЛАНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА

ЕЛАНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА - российский режиссёр, актриса, заслуженный деятель искусств РСФСР , народный артист РФ.

Дочь К.Н. Елан­ской и И.Я. Су­да­ко­ва, же­на В.И. Кор­шу­но­ва. В 1951 году окон­чи­ла ак­тёр­ский факультет Шко­лы-­сту­дии МХАТ (курс А.М. Ка­ре­ва). В 1951-1960 годах ак­три­са Ма­ло­го те­ат­ра (Са­ша - «Жи­вой труп» Л.Н. Тол­сто­го, Кла­ра - «Пиг­ма­ли­он» Б. Шоу, Со­фья - «Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва), в 1960-1963 годах в Московском те­ат­ре имени Вл. Мая­ков­ско­го (Ка­те­ри­на - «Гро­за» А.Н. Ост­ров­ско­го). По окон­ча­нии ас­пи­ран­ту­ры ГИТИСа по ка­фед­ре ре­жис­су­ры (пе­да­гог М.О. Кне­бель) с 1967 года на­ча­ла профессиональную ре­жис­сёр­скую дея­тель­ность. По­ста­ви­ла спек­так­ли: «Ма­лень­кий принц» по А. де Сент-Эк­зю­пе­ри (1966, Московский дра­ма­тический те­атр имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го), «Ме­сяц в де­рев­не» И.С. Тур­ге­не­ва (1969, Московский дра­ма­тический те­атр имени М.Н. Ер­мо­ло­вой), «Вкус че­реш­ни» А. Осец­кой (1969, те­атр «Со­вре­мен­ник») и др. В 1972-1976 годах ра­бо­та­ла на ТВ. В 1976-1978 годах главный режиссер Литературно-дра­ма­тического те­ат­ра Все­российского те­ат­раль­но­го общества. С 1981 года ос­но­ва­тель и художественный руководитель московского те­ат­ра «Сфе­ра». По­ста­ви­ла спек­так­ли: «Те­ат­раль­ный ро­ман» по М.А. Бул­га­ко­ву (1985), «Док­тор Жи­ва­го» по Б.Л. Пас­тер­на­ку (1989), «Ко­роль, да­ма, ва­лет» (1995) и «Ло­ли­та» (1996) по В.В. На­бо­ко­ву, «Эрик XIV» А. Стринд­бер­га, «Строи­тель Соль­нес» Г. Иб­се­на (оба 1998 год), «Кра­са­вец-муж­чи­на» А.Н. Ост­ров­ско­го (1999), «Лю­ди и стра­сти» М.Ю. Лер­мон­то­ва (2000), «Тро­ил и Крес­си­да» У. Шек­спи­ра (2005), «Я при­шёл дать вам во­лю» по В.М. Шук­ши­ну (2007) и др. Еланская тя­го­те­ет к яр­ко­му, зре­лищ­но­му, син­те­тическому те­ат­ру, ор­га­нич­но и изо­бре­та­тель­но ис­поль­зу­ет осо­бен­но­сти кон­ст­рук­ции те­ат­ра «Сфе­ра» (кру­го­вой ам­фи­те­атр с цен­траль­ной и ря­дом других иг­ро­вых пло­ща­док).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.