ЕЛАНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА
ЕЛАНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА - российский режиссёр, актриса, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ.
Дочь К.Н. Еланской и И.Я. Судакова, жена В.И. Коршунова. В 1951 году окончила актёрский факультет Школы-студии МХАТ (курс А.М. Карева). В 1951-1960 годах актриса Малого театра (Саша - «Живой труп» Л.Н. Толстого, Клара - «Пигмалион» Б. Шоу, Софья - «Горе от ума» А.С. Грибоедова), в 1960-1963 годах в Московском театре имени Вл. Маяковского (Катерина - «Гроза» А.Н. Островского). По окончании аспирантуры ГИТИСа по кафедре режиссуры (педагог М.О. Кнебель) с 1967 года начала профессиональную режиссёрскую деятельность. Поставила спектакли: «Маленький принц» по А. де Сент-Экзюпери (1966, Московский драматический театр имени К.С. Станиславского), «Месяц в деревне» И.С. Тургенева (1969, Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой), «Вкус черешни» А. Осецкой (1969, театр «Современник») и др. В 1972-1976 годах работала на ТВ. В 1976-1978 годах главный режиссер Литературно-драматического театра Всероссийского театрального общества. С 1981 года основатель и художественный руководитель московского театра «Сфера». Поставила спектакли: «Театральный роман» по М.А. Булгакову (1985), «Доктор Живаго» по Б.Л. Пастернаку (1989), «Король, дама, валет» (1995) и «Лолита» (1996) по В.В. Набокову, «Эрик XIV» А. Стриндберга, «Строитель Сольнес» Г. Ибсена (оба 1998 год), «Красавец-мужчина» А.Н. Островского (1999), «Люди и страсти» М.Ю. Лермонтова (2000), «Троил и Крессида» У. Шекспира (2005), «Я пришёл дать вам волю» по В.М. Шукшину (2007) и др. Еланская тяготеет к яркому, зрелищному, синтетическому театру, органично и изобретательно использует особенности конструкции театра «Сфера» (круговой амфитеатр с центральной и рядом других игровых площадок).
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