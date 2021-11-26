ЕГОРОВ Александр Александрович
Родился в 1955 г. Окончил Ростовский государственный педагогический институт в 1978 г.
Кандидатская диссертация: Англия – организатор антифранцузских коалиций. От начала Великой французской революции до 1801 года (Ленинградский государственный педагогический институт, 1989).
Докторская диссертация: Питт Младший: политическая биография (СГУ, 2001).
Профессор кафедры зарубежной истории и международных отношений Института истории и международных отношений Южного федерального университета
Область интересов: Новая история, военные отношения Англии, Франции.
Сочинения: Жозеф Фуше: карьера оппортуниста. Ростов-н/Д., 1992;
История войн: В 3 т. Т.2. Ростов-н/Д., 1997;
Фридрих Великий – «герой в стиле рококо» (послесловие) // Кони Ф. Фридрих Великий. Ростов-н/Д., 1997; Фуше. Ростов-н/Д., 1998;
Маршалы Наполеона. Ростов-н/Д.,1998;
Генералиссимус Франко в исторической ретроспективе: либеральный диктатор или консервативный реформатор (вст. статья). Ростов-н/Д., 2000;
Питт Младший (страницы политической биографии). Ростов-н/Д., 2001.