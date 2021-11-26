ЭФЕНДИЕВ Фуад Салихович

Доктор философских наук, профессор.

С 1972 по 1982 год обучался в СШ №9 г. Нальчик. В 1982 году поступил в Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности история. С 1983 по 1985 г.г. проходил срочную службу в рядах Советской армии в городе Грозный.

В 1989 году окончил КБГУ по специальности преподаватель истории и обществоведения, в 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук, 1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук по теме «Этнокультура и национальное самосознание: на материалах Северного Кавказа».

Учителя: Гетегежев В.А., Давидович В.Е., Драч Г.В.

С 2000 года является сотрудником Северо-Кавказского государственного института искусств (кафедра культурология). С 2001по 2006 год был ректором данного вуза, в настоящее время работает проректором по НР СКГИИ.

Под его руководством защищено 7 кандидатских и 1 докторская диссертация. Автор более 200 научных работ, 15 монографий.

Сочинения:

Этнокультура и национальное самосознание. Нальчик,1999. 304 С.;

Кавказ в поэзии К.Кулиева // Известия КБГУ. Т.1, №4. Нальчик, КБГУ, 2011. С. 136-137 (в соавторстве с Эфендиевой Т.Е.);

Тхазеплова Ж.С., Эфендиев Ф.С. Национальная культура кабардинцев и балкарцев в условиях глобализации: трансформация ценностных ориентаций. Нальчик, 2012, 140 С.;

Современники о поэзии К.Отарова // Известия КБГУ. 2012. Том 2, №2. С.68-70 (в соавторстве);

Идея глобального эволюционизма и проблема происхождения жизни // Известия КБГУ. 2012. Том 2, №2. С. 70-72 (в соавторстве);

Цели человечества и права человека // Известия КБГУ. 2012. Том 2, №2. С.95-97 (в соавторстве);

Фантом свободы // Известия КБГУ. 2012. Том 2, №2. С.97-99 (в соавторстве);

Поэзия Максима Геттуева: факторы влияния, жанры , поэтика. Нальчик, 2014. 316 С.;

Образ родного края в поэзии А.Абдулаева // Известия КБНЦ РАН, №1(57) 2014, С. 199-203;

Этнокультурные традиции и обычаи в условиях глобализации» // Сборник материалов 1-го Международного конгресса «Пространство этноса в современном мире» 29-31 октября г. Грозный, ЧГУ 2014г. С. 327-332;

Депортация и возвращение: от чудовищной трагедии к национальному возрождению // «Горы молчат, но помнят…». Нальчик, 2014. 220 С.