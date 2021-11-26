ДРУЖБА, ЛЕНСКИЙ МУЗЕЙ

Ленский историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба».

Ленский государственный историко- архитектурный музей-заповедник «Дружба» расположен на правом берегу реки Лены в 70 км от Якутска вниз по течению. Построен заповедник на исторической точке первоначального основания города Якутска («Ленский острог») в 1632 году русскими землепроходцами во главе «градоначатцем Петром Бекетовым с 30-ю сотоварищами».

Музей-заповедник «Дружба» под открытым небом построен силами общественности на благотворительных началах. Территория музея-заповедника 1041 га, из них под объекты занято 40 га, расположена на пойменной и нагорной части реки Лены и охватывает довольно обширную парковую зону. Поскольку основной тематический профиль музея-заповедника - историко-архитектурный, то здесь перевезены с улусов или воссозданы памятники истории и культуры, наиболее характерные постройки деревянного зодчества, созданные руками русских и якутских мастеров.

Решение о создании на общественных началах историко-архитектурного комплекса под открытым небом, посвященного вхождению Якутии в состав Российского государства, было принято 1987 года Постановлением Совета Министров Якутской АССР. Инициатором и руководителем работ по организации музейного комплекса «Дружба» является народный писатель Якутии Д.К. Сивцев - Суорун Омоллон. 18 июня 1987 года прозвучал первый благовест, созвавший на праздник «Первого колышка» музея-заповедника. Праздник был приурочен к 355–летию вхождения Якутии в состав России и открытию Дней русской литературы и искусства в Якутии.

С этого дня началось строительство музейного комплекса «Дружба». 26 ноября 1991 года Ленский историко-архитектурный музейный комплекс «Дружба» получил статус государственного музея и впредь начал именоваться Ленский государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба».

На территории музея находятся 23 историко-архитектурных объекта. В строительстве и воссоздании архитектурных памятников участвовали многие крупные предприятия и общественные организации, народные мастера и умельцы. Проведение массовых мероприятий, национальных праздников и народных гуляний является особенностью Ленского историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба».

Для проведения этих мероприятий в музее отведена и обустроена специальная парковая зона с «Зеленым театром». Зона предназначена для массовых театрализованных представлений, выступлений фольклорных ансамблей, профессиональных и самодеятельных артистов, спортивных состязаний. С каждым годом число посетителей увеличивается, если в 1990 году музей-заповедник посетило 891 человека, то число посетителей на 2015 год, интересующихся историческим наследием народа Саха (Якутия) возросло до 23 тысяч человек.

Иллюстрации:

Ленский историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба»;

Ветряная мельница;

Внутренний вид балагана;

Внутренний вид урасы 1;

Внутренний вид урасы 2;

Выставка прикладного искусства. Якутское национальное шитье.Работа народного мастера члена Союза художников России Протопоповой Е.И.;

Дом Басова. Убранство якутской лошади;

Дом купца Басова;

Дом купца Басова. Старинные весы;

Дом купца Басова. Якутские чороны-деревянная посуда;

Коч;

Могол ураса летнее жилище якутов. Балаган юрта Зимнее жилище якутов;

Музей Дружба. Национальный праздник ысыах.