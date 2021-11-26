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ДОНСКОЙ МУЗЕЙ
Донской историко-краеведческий музей.
Музей расположен на историческом почтовом тракте Санкт-Петербург - Тифлис.
Здесь в XIX веке останавливались великие писатели Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, художники Н.А. Ярошенко, И.Е. Репин, полководец А.В. Суворов, генералы А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский. Музей располагает этнографической коллекцией, документальными фондами по истории Труновского района и села Донского.
Иллюстрации:
Донской историко-краеведческий музей.
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