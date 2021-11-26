ДОНСКОЙ МУЗЕЙ

Донской историко-краеведческий музей.

Музей расположен на историческом почтовом тракте Санкт-Петербург - Тифлис.

Здесь в XIX веке останавливались великие писатели Л.Н. Толстой , А.П. Чехов, А.С.Пушкин , М.Ю. Лермонтов , художники Н.А. Ярошенко, И.Е. Репин, полководец А.В. Суворов , генералы А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский. Музей располагает этнографической коллекцией, документальными фондами по истории Труновского района и села Донского.

Иллюстрации:

Донской историко-краеведческий музей.