ДОМ ПРИРОДЫ, МУЗЕЙ

Музей истории и археологии города Надыма - «Дом природы» выполняет функции хранилища культурных, исторических и художественных ценностей.

Ведущие направления в работе: экспозиционно-выставочная деятельность, научно-просветительская и культурно-массовая работа. Основной фонд музейных предметов и коллекций Дома природы составляет 2799 предмета; научно-вспомогательный - 553 предметов.

Экспозиционная деятельность основывается на стационарных и постоянно действующих выставках: « Этнография . Народная экология ненцев»; «Животный мир Приполярья»; «501-я стройка. Истории и судьбы»; «Живая природа»; «Экология северных территорий»; «Выставка редких и лекарственных растений Тюменской области»; Энтомологическая коллекция «Мир насекомых»; Палеонтологическая коллекция; Коллекция камней и минералов «Каменная радуга». Экспозиция под открытым небом гостевой чум «Мядомти мя». Экспозиция «Животный мир Приполярья». Экспозиция «Редкие и лекарственные растения Тюменской области». Энтомологическая коллекция «Мир насекомых».

Страшной странице истории посвящена экспозиция «501 стройка. История и судьбы». Здесь собраны уникальные фотоснимки, фрагменты лагерных зданий, предметы аскетического быта заключенных. Экспозиция является своеобразным памятником невинным жертвам сталинских репрессий. Большой популярностью как у детей, так и у взрослых, пользуется живой уголок Дома природы. В просторных вольерах живут экзотические птицы и животные. Аквариумный зал Дома природы оборудован современными аквариумами.

В 2009 году открылась этнографическая экспозиция под открытым небом «Мядомти мя». Она воссоздаёт целостную картину жизни и быта коренных жителей, традиционный хозяйственный уклад северных кочевников, погружает в атмосферу быта ненцев , их образа жизни. В чуме проводятся интерактивные экскурсии по этнографии - здесь широко представлена самобытная культура коренных жителей Севера. Новой формой работы филиала является проведение этнографических мероприятий по мотивам легенд, сказаний коренных малочисленных народов Севера.

Иллюстрации:

Музей истории и археологии города Надыма - «Дом природы».