ДОМ-МУЗЕЙ ПЕТРА I

Дом-музей Петра I.

Дом-музей - одноэтажное каменное здание со сводчатым потолком и двумя голландскими печами, украшенными изразцами XVII века - памятник архитектуры XVII века, вписывается в один из типов построек Доменико Трезини, разработанных для первого регулярного города Санкт-Петербурга , как «дом для подлых».

Дом интересен и как самостоятельный объект показа, и как место, связанное с пребыванием Петра I в Вологде. Экспозиция музея содержит около 100 экспонатов. К числу уникальных относится одежда Петра I , посмертная маска императора, кубок генералиссимуса А.Д. Меньшикова, два стула голландской работы с датой «1704», «било» с петровским вензелем и датой «1706», «зерцало» с указами Петра, солдатская фляга под водку с надписью «Пей вино анисовое, да ума не пропей», оружие - стволы пушек, мушкет и ружьё с ударно-кремневым замком, бронзовая отливка руки Петра I, герб над входом с инициалами H.R.S (Голландские Республиканские Штаты).

В 1872 году в честь двухсотлетия Петра I дом был выкуплен из частных рук и по предложению предводителя губернского дворянства Д.В. Волоцкого в нём решили организовать музей. 5 июня 1885 года, в день приезда в Вологду великого князя Владимира Александровича, в торжественной обстановке в присутствии губернатора, городского головы, архиепископа был открыт дом Петра I - первый музей в нашей губернии. Последняя реэкспозиция проведена в 1987 году.

Иллюстрации:

Дом-музей Петра I.