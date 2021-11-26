ЧУБАРЬЯН Александр Оганович

Родился в семье Огана Степановича Чубарьяна , профессора, автора и редактора многих сочинений по библиотековедению. В 1964-1975 гг. он работал главным редактором сборника «Библиотеки СССР» (с 1971 г. - «Советское библиотековедение»), в 1969-1972 гг. исполнял обязанности директора ГБ СССР им. В.И. Ленина.

В 1955 г. с Александр Оганович отличием окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова , а затем и аспирантуру Института истории АН СССР. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию по истории Брестского мира.

Учителя: доктор исторических наук, профессор Георгий Назарович Голиков; академик АН СССР Владимир Михайлович Хвостов.

В 1958 г. принят на работу в Институт истории АН СССР (с 1968 г. – Институт всеобщей истории АН СССР ) на должность младшего научного сотрудника. В 1963 г. назначен на должность ученого секретаря института по координации, в 1972 г. – на должность заведующего научным отделом. В 1966-1973 он исполнял обязанности учёного секретаря Отделения истории АН СССР . В 1971 г. защитил докторскую диссертацию на тему «В.И. Ленин и формирование советской внешней политики (1917-1922)». В 1988 г. избран директором Института всеобщей истории АН СССР. В 1994 г. избран членом-корреспондентом РАН по Отделению истории (всеобщая история), в 2000 г. – д ействительным членом (академиком) Российской академии наук .

Область научных интересов:

История международных отношений,

История внешней политики России,

История ХХ столетия,

История идей в контексте европейской истории.

Преподавательская деятельность:

В 1960-1970 гг. преподавал в МГИМО и в Дипломатической академии МИД СССР .

В начале 1990-х гг. возникла идея создания отдельного университета при РАН, который бы смог частично восполнить недостаток гуманитарного знания в российском обществе. Таким образовательным учреждением в 1992 г. стал Российский центр гуманитарного образования (РЦГО). В 1994 г. РЦГО (с 1998 г. - Государственный университет гуманитарных наук, с 2008 г. - Государственный академический университет гуманитарных наук ) получает статус государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования - Университета и его первым ректором становится А.О. Чубарьян, одновременно выполняющий обязанности декана исторического факультета этого университета.

С 2007 г. Заведующий Центром зарубежной истории РГГУ .

С 2014 г. Научный руководитель Центра источниковедения Факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики».

Членство в научных организациях, Советах, Комиссиях:

1970-1991 гг. Вице-президент и председатель Национального комитета историков СССР (с 1991 г. Национальный комитет российских историков),

С 1973 г. Вице-президент Международной ассоциации современной истории Европы,

1990-2000 Член Бюро и вице-президент Международного комитета исторических наук,

1996-2006 Президент Российского общества историков-архивистов,

С 2004 г. Президент Международной Ассоциации институтов истории стран СНГ,

С 1997 г. Сопредседатель Международных совместных Комиссий историков России и Австрии; России и Германии; России и Латвии; России и Литвы; России и Румынии; России и Украины,

1999-2007 гг. Председатель Экспертного совета по истории ВАК РФ,

C 2007 г. Руководитель Научного совета некоммерческой организации Фонд «Всемирная энциклопедия путешествий»,

С 2007 г. член Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ,

2009-2011 гг. Член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России,

С 2011 г. Председатель Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания»,

2001-2012 гг. член Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте РФ,

Член Российского совета по международным делам и Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН.

Участие в Редколлегиях научных изданий.

Главный редактор периодических изданий:

« Европейский альманах »,

« Россия и Балтия »,

« Цивилизации »,

« Международный журнал социальных наук »,

« Cold War History »,

« Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ »,

Электронного научно-образовательного журнала «История» и др.

Главный редактор обобщающих коллективных научных трудов:

История Европы в 6 томах,

Всемирная история в 6 томах,

Российская историческая энциклопедия в 18 томах.

Председатель научно-координационного Совета федерального портала История.РФ .

Член Редколлегий « Военно-исторического журнала », журналов «Новая и Новейшая история» и « Вестник архивиста ».

Почетный доктор ряда российских и иностранных университетов и академий, избран членом Королевской Норвежской Академии (1996), Национальной Академии Армении (2000 г.), Королевской Шведской Академии словесности, истории и античности (2013).

Сочинения:

Автор более 350 научных работ, в том числе 9 монографий:

Брестский мир. 1918. М.: Наука, 1963. 246 с.

Европейская идея в истории. Проблемы войны и мира. М.: Международные отношения, 1987. 352 с.

Europa-Konzepte. Von Napoleon bis zur Gegenwart. Ein Beitrag aus Moskau. Berlin, 1992. 230 s.

European Idea in History in the Nineteenth and Twentieth Centuries. A view from Moscow. London, 1998.

Европа в XX веке: История и перспективы. N.Y., 2002.

Российский европеизм. М.: Олма-пресс, 2006. 416 с.

Канун трагедии. Сталин и международный кризис. Сентябрь 1939 – июнь 1941 года. М.: Наука, 2008. 476 с.

XX век: взгляд историка. М.: Наука, 2009. 563 с.

La Russie et l’idée Européenne. Paris, Éditions des Syrtes, 2009. 306 p.

Автор и главный редактор целого ряда учебников по российской и всеобщей истории для средней школы.