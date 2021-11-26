ЧИБИЛЁВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Образование и карьера

Александр Чибилев родился 26 марта 1949 г. в с. Яшкино Красногвардейского района Оренбургской области. В 1966 г. поступил на географический факультет Воронежского государственного университета по специальности – физическая география, преподаватель географии. За время учебы в вузе прошел заграничную практику в Чехословакии.

По окончании Воронежского государственного университета в июне 1971 г. направлен на военные сборы, которые продлились три месяца. Пройдя их в Гороховецких лагерях (Нижегородская область), получил лейтенанта по специальности «командир топогеодезического взвода».

В период с сентября 1971 по август 1973 гг. командовал отдельным реактивным дивизионом в г. Свалява Закарпатской области (Прикарпатский военный округ).

С 1969 г. – действительный член Географического общества СССР. С 1973 г. – сотрудник Оренбургского политехнического института. Именно здесь в 1974 г. им была создана лаборатория мелиорации ландшафтов, ставшая частью хоздоговорного НИИ охраны и рационального использования природных ресурсов. С 1975 по 1982 гг. А.А. Чибилев был ученым секретарем и заместителем директора по науке на общественных началах ОНИИ ОРИПР.

Будучи сотрудником Оренбургского политеха, поступил в 1974 г. в заочную аспирантуру Воронежского государственного университета. В 1979 г. в Ташкентском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию «Ландшафты Общего Сырта и вопросы их мелиорации».

В 1982 г. началась трудовая деятельность А.А. Чибилева в Оренбургском сельскохозяйственном институте, куда он перевел и свою лабораторию.

С 1987 г. организована Оренбургская лаборатория ландшафтной экологии Института экологии растений и животных УрО АН СССР. С 1 января 1990 г. лабораторию реорганизовали в Оренбургский отдел степного природопользования того же института.

В 1996 г. на базе отдела был создан Институт степи.

А.А. Чибилев защитил докторскую диссертацию в 1992 г. В 1997 г. избран членом-корреспондентом РАН.

С 2002 г. и по настоящий момент возглавляет Оренбургское отделение Русского географического общества и является вице-президентом Русского географического общества.

Научные достижения

Многолетняя деятельность А.А. Чибилева связана с описанием степи. Ученый изучил более 1500 памятников природного наследия Южного Урала и Западного Казахстана. 511 памятников охраняются государством.

В 1989 г. организовал первый в России государственный степной заповедник «Оренбургский», включающий 4 участка. В 2007 – 2008 гг. создал национальный парк «Бузулукский бор».