ЦЕНТР ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Общеуниверситетский учебно-научный центр.

Центр источниковедения находится в структуре Школы исторических наук ВШЭ.

Основная задача Центра — организация и осуществление, в том числе совместно со специалистами академических институтов и ведущих учебных заведений, сотрудниками архивных учреждений, работ по следующим направлениям:

реализация комплексных проектов по выявлению, сбору, обработке, анализу и введению в научный оборот массовых источников, в первую очередь, содержащих данные, которые могут изучаться с использованием количественных методов, а также методов и приемов смежных общественно-научных и гуманитарных дисциплин (историческая социология, экономическая история, и др.), в том числе, путем создания онлайн баз данных и других информационных ресурсов;

подготовка к научному изданию комплексов исторических источников;

научно-исследовательская деятельность в области источниковедения, археографии и специальных исторических дисциплин, направленная на разработку современных методов и технологий работы с историческими источниками и ретроспективной информацией, сохранившейся в них, а также внедрения их в образовательный процесс;

организация сетевого взаимодействия исследователей и научных центров, работающих в смежных областях, в том числе, путем создания и поддержания необходимых информационных ресурсов.

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