БОВЫКИН Дмитрий Юрьевич

Родился в 1968 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1992 г.

Кандидатская диссертация : От Термидора к Директории: политическая борьба вокруг принятия Конституции III года республики (1996).

Доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ , старший научный сотрудник Лаборатории "Мир в эпоху Французской революции и Наполеоновских войн" ИВИ РАН , заместитель главного редактора международного издания «Французский ежегодник», член Научного комитета Общества робеспьеристских исследований (Франция), член бюро Российского общества по изучению XVIII века,

Область интересов : Французская революция конца XVIII века, контрреволюция, Людовик XVII, Людовик XVIII.

Сочинения: Термидор, или Миф о конце Революции // ВИ. 1999. N 3;

Термидор: старые проблемы и новые споры // Французский ежегодник. 2000. М., 2000;

Либеральные ценности и опыт революции // Французский либерализм в прошлом и настоящем. М., 2001;

Год 1795: несостоявшаяся реставрация // Французский ежегодник. 2003. М., 2003;

Людовик XVII: жизнь и легенда // ННИ. 1995. N 4;

Признание Людовика XVIII (взгляд из России) // Россия и Франция XVIII-XX века. М., 2003. Вып. 5.

Революция окончена? Итоги Термидора. М. : МГУ, 2005, 319 с.

Анатолий Васильевич Адо: образ и память. Саратов: Изд-ство «Научная книга», 2007, 124 с.