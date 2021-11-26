БОВАРЬ Виталий Викторович (Bovar Vitaliy Victorovich)

Сотрудник Российской Национальной Библиотеки, аспирант. Студент исторического факультета СПбГУ с 2009 г. З

атем аспирант, но уже Института Истории СПбГУ. Тема защищенной в 2014 г. дипломной работы - "Монарх и общество в яковитской Англии: историографический аспект".

В настоящее время под руководством д.и.н. С. Е. Федорова ведется исследовательская работа в области английской публицистической культуры XVII в. в рамках аспирантуры.

Участник различных научных конференций: "Курбатовские чтения", "Нации и этничность в гуманитарных науках", "Этнические, протонациональные и национальные нарративы: формирование и репрезентация", "Идея истории. Актуальные проблемы исторического познания".

С 2011 по 2015 гг. являлся главным редактором электронного журнала "Vox Medii Aevi".