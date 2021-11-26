БОЛЬШОЙ ДУБ, МУЗЕЙ

Музей партизанской славы «Большой Дуб» находится на священном для каждого россиянина месте.

Здесь до начала Второй мировой войны , на территории Михайловского (ныне Железногорского) района, утопая в зелени садов, стоял мирный курский посёлок Большой Дуб, названный так в честь самого древнего дуба (в округе ему не было равных, его возраст был около 600 лет).

Ранним пасмурным утром 17 октября 1942 года 44 жителя посёлка - женщины, старики и дети (детей было 26, пятерым из них не исполнилось и года) были расстреляны, а затем сожжены немецко-фашистским карательным отрядом. Дерево Большой дуб, давшее имя посёлку, было облито у основания бензином и также подожжено.

9 мая 1977 года на территории мемориала «Большой Дуб» был открыт музей Партизанской Славы .

Иллюстрации:

Музей партизанской славы «Большой Дуб».