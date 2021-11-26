БОЛХОВСКИЙ МУЗЕЙ

Болховский краеведческий музей основан в 1918 году художником И.К. Гавриловым.

Имел историко-художественное направление при фондах в 12000 единиц. Основные коллекции - археологическая, этнографическая, живописи (XVII - XIX веков). В годы Великой Отечественной войны основные коллекции были уничтожены. С 1946 года музей сформирован заново.

Уникальность музея подчеркивается подлинностью экспонатов, начиная с XVI века. Посетителей привлекает исторический зал (предметы археологии , оружие и вооружение), "Этнографический зал" (предметы быта), зал, посвященный природе края, зал живописи (картины XVIII - XIX веков).

Иллюстрации:

Болховский краеведческий музей.