БОГУЧАРСКИЙ МУЗЕЙ

Богучарский районный историко-краеведческий музей ведет свою историю с 1911 г.

Среди самых ценных экспонатов гордость музея - гобелен «Дерево жизни» или «Край родной», авторами которого являются А. М. Кищенко и Г. Бельтюкова (7Х4 м, шерсть).

Изюминкой Богучарского музея стала экспозиция «Куклы в народных костюмах» - наследие музея трех сестер «Старинка» (В. Я. Горбачева, Г. Я. Сысоева, З. Я. Ткачева). Богучарских кукол ручной работы можно встретить во многих уголках земного шара. Они заняли достойное место во многих музеях страны и мира, в частных коллекциях. Основой создания музея стала коллекция подлинной праздничной старинной крестьянской одежды различных уездов Воронежской губернии. В течение 30 лет Галины Сысовева собирала ее вместе со старинными народными песнями во время фольклорных экспедиций. Нельзя не сказать, что наряду с этим о народных традициях в России и собирательской деятельности Галины Яковлевны Сысоевой в США в 1995 году был снят фильм «Россия. Спрятанная память», который завоевал 5 национальных призов у себя на родине. В музее размещены две экспозиции. Первая из них - это этнографическая коллекция народных костюмов и предметов старинного быта, собранная в 1980-е - 1990-е годы во время фольклорных экспедиций по областям Черноземья младшей сестрой - Галиной Яковлевной Сысоевой, профессором Воронежской государственной академии искусств, заведующей кафедрой музыкальной фольклористики, заслуженным деятелем искусств РФ.

В коллекции представлены подлинные образцы праздничной крестьянской одежды конца ХIХ - начала ХХ века уездов Воронежской губернии: полные костюмы, отдельные элементы одежды, головные уборы, платки и шали, нагрудные украшения, лапти, вышитые рушники, настольники. Здесь же можно познакомиться с экспедиционными фотографиями сельских жителей в своих традиционных костюмах, с фотографиями и книгами о народном костюме. Желающие могут сфотографироваться в народном костюме. В здании Дома народного творчества и ремесел располагается выставочный зал музея, где экспонируются работы местных и не местных мастеров, полотна из собственного фонда. В настоящее время в музее собрано чуть более 20 тысяч экспонатов основного фонда и около 11 тысяч вспомогательного. За год музей в среднем посещает около 15 тысяч человек.

Иллюстрации:

Богучарский государственный историко-краеведческий музей.