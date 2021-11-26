БЕРГУЛЬСКИЙ МУЗЕЙ БАЖОВА

Бергульский Дом-музей имени Павла Петровича Бажова - литературный и историко-краеведческий музей.

Музей был открыт 20 января 1984 года Беловой Анной Максимовной (1929-1998). Оформлен дом-музей под малахит, чеканкой в стиле сказок Бажова.

В музее хранятся 2000 экспонатов: предметы старинного быта, иконы , кости доисторических животных, найденных на территории Северного района, а также личные вещи писателя. Музей имеет предметы быта и кости доисторических животных, которые найдены у в Бергуле и близлежащих деревнях. Ежегодно в январе при праздновании дня рождения писателя (27 января) проводятся «бажовские дни», в течение которых организуются викторины, конкурсы рисунков и поделок по сказкам Бажова, конкурсы чтецов. Среднее количество посетителей - 1000 человек в год.

Этот дом выстроил сам Павел Петрович Бажов около ста лет назад.

Все свои произведения, в том числе самую известную книгу сказов писателя «Малахитовая шкатулка» (1939 год), «Дальнее-близкое» (1949 год), Бажов написал в этом доме, на углу улиц Архиерейской (нынешней Чапаева) и Болотной (нынешней Большакова).

Иллюстрации:

Бергульский Дом-музей им. П.П. Бажова.