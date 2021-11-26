БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ И.Ф.КОНОВАЛОВА

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ И.Ф.КОНОВАЛОВА - музей основан в 1925 году. Музейный комплекс города объединяет три филиала разнопрофильной направленности. Общих фонд музея - 129 тысяч единиц хранения. Занимает вторую после Перми позицию по количеству предметов музейного значения.

Наиболее ценным достоянием города являются: - фонд редкой книги с коллекциями кириллических изданий XVII - начала XX веков, издания из Парижской Тургеневской библиотеки рубежа XIX-XX веков, коллекция журналов XIX-XX веков, издания на иностранных языках XVIII-XX веков, издания книг гражданской печати с XVIII-XX веков. (16 тысяч экземпляров); - коллекции иконописи Строгановской и Невьянской школы, иконы мастеров Оружейной палаты ХVI-ХIХ веков; - предметы деревянной скульптуры и меднолитой пластики, - коллекция археологии XII тысячелетие до н. э. - XVII века н.э.; - произведения крепостных художников XIX века, произведения живописи и графики членов Союза художников, современная живопись . Современная историческая экспозиция отражает историю Верхнекамья с XII тысячелетия до н. э. до 90-х годов ХХ века. В экспозиции представлены современные мультимедийные технологии: сенсорные киоски, фоторамки, аудиосистема, система «оживающие» исторические сюжеты. В отделе древнерусского искусства художественной галереи представлены лучшие образцы иконописи, пермской деревянной скульптуры, меднолитой пластики конца XVI-XIX веков, многие иконы представлены посетителям впервые, после реставрационных работ. В выставочном зале галереи регулярно проходят выставки современных художников.

Иллюстрации:

Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова